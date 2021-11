Yasna Provoste valoró fecha de votación del cuarto retiro: podría asistir tras terminar su cuarentena

Yasna Provoste es una de las senadoras que estaba complicada con poder asistir a la votación del Cuarto Retiro, debido a la cuarentena preventiva que realiza tras ser considerada como contacto estrecho de Gabriel Boric.

Por eso, la postulante a La Moneda compartió un registro en sus redes sociales, valorando que el Senado finalmente fijara la fecha para esta decisión para la próxima semana.

“Desde la cuarentena en que estoy por haber sido contacto estrecho, quiero valorar que el Senado haya fijado la votación del cuarto retiro para la próxima semana”, escribió junto a un video.

En las imágenes, Provoste indicó que “seguimos trabajando y dialogando para hacer posible el Cuarto Retiro de las AFP”.

Y agregó que “agradezco que el Senado haya fijado la votación del proyecto para el próximo miércoles, haciendo posible que pueda votar luego de cumplir mi cuarentena preventiva”.

Provoste se haría nuevo PCR para ir por el Cuarto Retiro

Así, la candidata presidencial señaló que “espero que el PCR que me tengo que hacer en los próximos días salga negativo y así pueda apoyar el Cuarto Retiro como lo he señalado en reiteradas oportunidades”.

Yasna comunicó que “seguimos telemáticamente haciendo todos los diálogos y conversaciones necesarias, que es nuestro trabajo para lograr el apoyo económico para las familias que lo necesitan”.

De esta forma, la senadora no sólo manifestó sus ganas de estar en la votación del proyecto, que ya no se podía votar de forma telemática, sino que además dio cuenta de que se realizará un nuevo testeo para ver si es positiva al virus o no.

Desde la cuarentena en que estoy por haber sido contacto estrecho, quiero valorar que el Senado haya fijado la votación del cuarto retiro para la próxima semana. Seguimos trabajando para hacer realidad un apoyo que tantas familias de clase media y emprendedores necesitan. pic.twitter.com/NaedBTp6hf — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 4, 2021

Esto luego de que Gabriel Boric se contagiara y esto provocara la comentada molestia de Yasna Provoste, que le dijo también a través de un video que “sería bueno que subieras tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar”.