Sochimi y aumento de casos covid-19: “vamos a tener que acostumbrarnos a vacunarnos cada seis meses”

La autoridad sanitaria ha informado durante las últimas semanas de un aumento sostenido de casos activos de covid-19. Expertos hablan de una tercera ola, mientras que desde el gobierno precisan que es un rebrote. Y si bien la lectura de los números varía, el crecimiento de ellos es lo innegable.

Sobre eso conversó en ADN Hoy la vicepresidenta de laSociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), doctora Cecilia Luengo, apuntando que probablemente será costumbre vacunarse contra el covid-19 “cada seis meses”.

“Dependiendo de la mutación del virus, vamos a tener que acostumbrarnos a vacunarnos cada seis meses contra el coronavirus. Por lo tanto, a pesar de que haya gente que se haya puesto sus dos vacunas, es muy importante que cuando haya pasado un tiempo, seis meses, se ponga su dosis de refuerzo”.

Aumento de casos de covid-19

“Si bien es cierto que ha habido un aumento de casos, ha tendido a ralentizarse y eso ha hecho que más bien se mantenga a que más bien siga aumentando de forma tan rápida como lo vino haciendo en días anteriores. Sí es cierto que hay tendencia a mayor ocupación de camas críticas por pacientes covid que no habíamos visto desde finales de julio, agosto, cuando la situación amainó bastante, y que estuvo subiendo en octubre”, señaló de entrada Luengo.

Entre septiembre y octubre los líderes gremiales del área de la salud pública denunciaron el despido de funcionarios, criticando la medida pese a la coexistencia del mismo covid-19. Con esos antecedentes, la vicepresidenta Cecilia Luengo abordó, en particular, el brote ocurrido entre los candidatos a presidenciales: es “una situación bastante complicada por todo lo que implica, en términos sanitarios y comunicacionales”.

“El tema de la trazabilidad va a ser un tema muy complicado y muy importante, porque efectivamente es gente que ha estado en campaña, por lo tanto se ha estado moviendo por muchos lugares y en contacto con mucha gente. Espero que esto haga tomar conciencia a la población, porque la pandemia está lejos de terminar todavía”, resumió la especialista. Y luego agregó: “tenemos la suerte de tener una campaña de vacunación que ha sido tremendamente exitosa y ahora lo estamos poniendo a prueba. Estamos viendo cómo se traduce, sobre todo más que los contagios, es por la afectación grave de las personas. Recordemos que para lo que es más eficaz la vacuna es para disminuir la posibilidad de un cuadro grave y la mortalidad de las personas”.

En el caso particular del candidato Gabriel Boric, el primero en presentar síntomas, la doctora Luengo advirtió: “hay que estar bien atentos con él, porque tiene como factor de riesgo que no es menor, que es el cierto grado de obesidad, de sobrepeso, y es una persona joven. Las personas jóvenes tienden a ser cuadros bien inflamatorios, con fiebre importante y eventualmente con necesidad de hospitalización y oxigenoterapia. Y lamentablemente hemos tenido casos más graves. Tiene a su favor el tener dos dosis de vacunas ya puestas, pero hay que estar bien atentos a cómo se desarrolla su cuadro clínico, y que esperamos que no pase de ser un cuadro febril y con algunos síntomas de resfrío”.