Proyecto de indulto a presos del estallido social se devuelve a la Comisión de Constitución

Tras 19 votos a favor y 16 en contra, este martes la Sala del Senado aprobó derivar el proyecto de indulto a las personas detenidas en el contexto del estallido social.

Es decir, la iniciativa no pasa directamente a ser votada en particular en la sala sino que tendrá que ir a la Comisión de Constitución para ser discutido en particular y recibir indicaciones.

Así, el presidente de esta mesa, el senador Pedro Araya deberá definir un plazo para que se presenten los cambios.

En tanto, en el Congreso, uno de los impulsores de esta Ley de Indulto, el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, se refirió al tema.

Latorre indicó que si el proyecto se votaba tal como estaba, se corría el riesgo de no alcanzar el respaldo suficiente para que fuese aprobado.

“La derecha pide votar con prontitud el indulto (…) y desde la oposición, desde los sectores de la ex Concertación no quieren votar tal cual el proyecto, sino que introducir indicaciones (…) estamos en esa paradoja. Finalmente se propuso en la sala que vuelva el proyecto a la comisión de Constitución para que se introduzcan las indicaciones (…) no se ha definido un plazo”, manifestó.

Oficialismo criticó la decisión

Desde el oficialismo han cuestionado que la oposición quiera postergar el proyecto después de las elecciones, justamente cuando ellos, presentaron el proyecto.

Por ejemplo, el senador Juan Antonio Coloma indicó que “es el mundo al revés… los mismos que presentaron el proyecto de indulto (…) ahora cuando se les pide que voten, simplemente lo postergan para después de las elecciones”.

Y agregó que “lo único que decíamos era que es bueno en Chile sincerar las posiciones respecto a temas tan importantes como enfrentar la violencia”.

De esta forma, el proyecto de indulto a las personas detenidas durante el estallido social no se retomaría hasta después de las elecciones del próximo 21 de noviembre.