Ministro Moreno y seguridad en carreteras tras accidentes de tránsito: “Se construye con las normas vigentes en cada momento”

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, conversó la tarde de este lunes 1 de noviembre con ADN, luego de una serie de serios y fatales accidentes que se produjeron durante el fin de semana largo, específicamente luego que un vehículo cayera a la Ruta 68 a la altura de Pudahuel en Santiago, traspasando las barreras de contención de un paso sobre nivel, dejando un fallecido.

Dicho accidente, provocó el cuestionamiento una vez más a las normas de seguridad de las vías del país, ya que pese a que el paso sobre nivel tenía dos barreras, el vehículo cayó sobre la vía de igual manera.

Al respecto, el ministro indicó que “la regla general es que lo que se construye se hace con el manual de carretera y la norma vigente en cada momento, si no, no se puede construir y esa norma se va mejorando con el tiempo, y una cosa es que cumpla con la norma de cuando se construyó y no necesariamente tenga y cumpla con la norma actual”.

El ministro Moreno además señaló que “hay un manual de carreteras que establece como deben ser construidas las carreteras que aplica en el momento en que se construyó (…) Se van haciendo cada día más eficaces, más duras, porque hay cada día más vehículos, en el caso de este puente sobre la Ruta 68, son adecuados para distintas velocidades, todavía no se sabe cual es la causa”.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas dijo que “se va aprendiendo a través de la experiencia práctica, cuando se ve que un tipo de impacto no fue resuelto por un tipo de barrera, cuando se reitera un tipo de accidente, se ve de qué manera se puede evitar, esto no tiene que ver solo con las barreras también con la rugosidad del pavimento, son varias cosas que van determinando la seguridad no solamente las barreras de contención”.

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a manejar con precaución por todas las vías del país. “El llamado es a la prudencia, no consumir alcohol ni drogas mientras están manejando, este accidente en Teniente Cruz pudo haber producido además la muerte de muchas otras personas si hubiera caído arriba de otros autos, podría haber sido una cosa con consecuencias impactantes, el llamado es a la prudencia, especialmente cuando hay alto flujo de vehículos, es muy fácil tener accidentes”, puntualizó.