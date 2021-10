Senadora Ximena Rincón y cuarto retiro: “Si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo”

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, se refirió a la discusión del proyecto de cuarto retiro del 10%, que se encuentra en la Cámara Alta, luego de ser despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria DC fue crítica con el contenido del texto e indicó que “como está despachado en la Cámara de Diputados, el cuarto retiro no es un buen ejercicio”.

“Formulé indicaciones en el primer retiro para mejorarlo con la retención de pensiones de alimentos, un drama que no se quería ver, posibilidad de reintegro porque la personas tienen que apostar a ahorrar para su vejez, esa medida no se acogió”, añadió Rincón.

Acerca de las dudas en torno al respaldo que tendrá el cuarto retiro en la Sala del Senado, Ximena Rincón afirmó que “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo”.

De hecho, presentará indicaciones en relación a “las rentas vitalicias y el pago de impuestos, y la posibilidad de reintegro con extensión tributaria”.

En esa línea, comentó que “una inmensa mayoría está de acuerdo con el cuarto retiro y no me extraña, todos quieren tener dinero, tienen una mala evaluación del sistema de pensiones”.

Finalmente, la presidenta del Senado reiteró que “si el cuarto retiro no tiene estas modificaciones no lo voy a respaldar. Pese a todo lo que hemos hecho, la única justificación es que hay sectores que no han recibido ayuda”.