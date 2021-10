Fundador de Fast Check Cl sobre Fake News: “La revolución digital trajo algo malo, la desinformación”

La desinformación y las noticias falsas o fake news, se han instalado como un tema importantisimo al momento de informarse, llegando incluso a ser debatidas en el reglamento de la convención constitucional. Es por esta razón que en el Ciudadano ADN, conversaron con el fundador de la plataforma de verificación de datos, Fast Check Cl, Fabián Padilla.

El periodista se refirió a la relación que existe entre la redes sociales, la política y la desinformación.

“Las redes sociales se han transformado en una forma de demostrar de manera muy sencilla lo que quieren decir los candidatos y en ese terreno, a veces un poco hostil, en especial Twitter, se da mucha información y desinformación“, explicó Padilla, junto con agregar que las redes sociales “sin duda que juegan un rol protagónico, en cualquier campaña política, en donde se acrecienta la cantidad de desinformación”.

De igual forma, indicó que si bien la revolución digital y la redes sociales ha traído muchos beneficios, “esta trajo algo malo, la desinformación”.

La gente que sigue Fast Check CL

Es debido a esta realidad, que Fast Check CL nace en 2019, en pleno estallido social, con el objetivo de establecer de manera más concreta una plataforma de fact checking, es decir, chequeo de datos, ya que como explica Padilla, si bien en Chile existían espacios para este trabajo, era menores y muy sencillos.

“En un momento fue todo tan tenso, todo el conflicto fue bien interesante, la gente comenzó a buscar información que estuviera verificada”, manifestó el periodista, agregando que esto se sumo la poca credibilidad con la que cuentan los medios tradicionales.

Respecto a este punto, el comunicador añadió que “obviamente la gente en el momento del estallido, buscó medios como Piensa Prensa, para informarse y nos usaban a nosotros para saber que información era verdad, lo que emitía el gobierno, empezó una ola, un efecto dominó sobre incredulidad en torno a medios y otros actores oficiales”.

Es así como a un mes de haberse creado la plataforma esta logró sumar más de 10o mil seguidores en su cuenta de Instagram, haciendo notar la relevancia que tomo esta.

Fabián Padilla se refirió también a el funcionamiento de la plataforma de chequeo de datos, explicando que “nosotros tenemos todos nuestros canales abiertos, en especial redes sociales, la página web y el correo, al que nos llegan todo los días mucha información y tomamos eso y vemos que es factible de chequear y hacemos un plan y los bajamos unos por uno.”

En cuanto al público que consume esta plataforma, Padilla indicó que sus lectores son jóvenes y se informan en su totalidad por redes sociales, generando una distancia con las generaciones más adultas.

Fake news y la carrera presidencial

Aprovechando el contexto de elecciones presidenciales y los diversos debates que se han realizado, el periodista comentó que “mirar de los debates es complejo” ya que conllevan mucho trabajo, “cada vez que hay se realiza uno, el equipo suspende su trabajo diario y todos lo vemos, ahí vamos seleccionado frase por frase para ver cuales son chequeables y empezamos ese trabajo super rápido” agregó.

Así mismo Padilla puntualizó que de los temas más complicados al momento de un debate presidencial son las cifras que utilizan los aspirantes: “los candidatos utilizan este escudo de las cifras, tiran cifras como loco, ahí nos ponen en aprietos, porque bueno tenemos que ponernos a buscar, llamar a los candidatos o sus equipos, hacer la pega de periodistas.”

Fabián también tuvo palabras para lo que ocurre en la convención constituyente, en la cual se ha discutido penalizar en su reglamento la desinformación, a lo que manifestó: “Mira yo no soy constituyente, respeto mucho la opinión de ellos, pero creo que en esa discusión faltaron antecedentes académicos al respecto, para entender las fake news”.

Así mismo, el líder de Fast Check Cl agregó que “yo me inclino por la libertad de expresión, creo que vale la pena luchar porque la gente se exprese, es un problema que no es fácil de abordar, la Unión Europea en 2017 comenzó la investigación para combatir este problema y aun no llegan respuestas claras, no creo que la convección logré con una sanción detener las noticias falsas”.

“Gran parte de la desinformación pasa porque la gente no sabe distinguir entre un hecho y la opinión” sentenció Fabián, haciendo referencia a que en Fast Check CL aclaran hechos y no opiniones.

Para terminar, el periodista habló del futuro y comentó que espera que una vez superada la pandemia del covid-19, el medio ambiente y la crisis climática se vuelvan el centro de la desinformación mundial y las fake news: “Van a empezar a hacerse políticas públicas para frenar el cambio climático, y hay grupos que van a tener resistencia”.