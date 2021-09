Gobernador Claudio Orrego y seguridad en la RM: “De los 800 carros policiales, hay cerca de 500 que no pueden operar”

El gobernador metropolitano de Santiago, Claudio Orrego, se refirió este jueves a la situación de seguridad en la Región, tras el incidente ocurrido el fin de semana pasado en San Bernardo que terminó con un adolescente de 15 años fallecido por una “bala loca”.

Orrego insistió en sus cuestionamientos al gobierno central por el apoyo a Carabineros y la distribución inequitativa de los recursos policiales en la capital. “En el caso de San Bernardo, sólo hay cuatro carros policiales para Carabineros. Es absolutamente inaceptable e indignante”, dijo Orrego en conversación con Ciudadano ADN.

El gobernador regional, que fue intendente de la capital durante la segunda administración de Michelle Bachelet, sostuvo una reunión este martes con el General Director de Carabineros. Respecto de la cita, Orrego comentó que “hay un tremendo déficit de autos policiales. Muchos de ellos fueron destruidos, total o parcialmente, después del estallido social, otros simplemente están en mal estado”.

Orrego aseguró que “de los 800 carros en la Región Metropolitana, hay cerca de 500 que no pueden operar“, añadiendo que es necesario “hacer un trabajo mancomunado. Hemos dicho que estamos dispuestos a ayudar porque sin carabineros y sin vehículos estos hechos lamentables se van a repetir en Santiago”.

Claudio Orrego también abordó el cambio, en los últimos años en materia de seguridad. Explicó que “nunca antes el Gobierno Regional había invertido más dinero en cámaras, luminarias, alarmas, etc. Lo que más me ha impactado es lo que he escuchado en todas las poblaciones, el poder de fuego y dominio territorial de los narcotraficantes, y el aumento de los homicidios“.

Sobre esto último, el gobernador regional aseguró que “el peor legado de este gobierno, en materia de seguridad, va a ser que hemos tenido un récord de aumento de homicidios desde 1990“.