Presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia de Pablo Herman tras cuestionar la designación de Seremi

A través de un comunicado de prensa se informó que el Presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia de Pablo Herman, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, luego de que cuestionara la designación de Mario Aros como seremi de Medioambiente por haber sido acusado en 2017 de violencia intrafamiliar.

Con respecto a quien tomará el lugar de la autoridad, el mismo documento se encargo de aclarar que “durante los próximos días se informará quien asumirá como Delegado Presidencial Regional, mientras tanto el Delegado Provincial de Limarí, Iván Espinozá lo subrogará en el cargo”.

Cabe recordar que en una entrevista con el medio regional El Día, el delegado presidencial manifestó su desaprobación con respecto a la designación de Aros, indicando que además de presentar un caso de violencia intrafamiliar contra su expareja en curso, el nombre del Seremi de Medioambiente no estaba entre los posibles electos para el cargo, haciendo alusión a que el diputado UDI Sergio Gahona mantuvo poder en la decisión.

“Quiero ser bien sincero, ciertamente su nombre no iba en la terna. Qué quiere decir eso, que Mario, a quien yo estimo mucho, no era el candidato para la seremía (…) no estoy de acuerdo y creo que hoy es lamentable que algunos candidatos o un parlamentario en ejercicio (Sergio Gahona), siga abusando del poder (…) Hay un candidato a senador que a veces tiene más fuerza que el propio delegado” expuso Pablo Herman con respecto al seremi de Medioambiente en dicha oportunidad.

Bajo el contexto de acusación de violencia intrafamiliar, el seremi Mario Aros confesó ser absuelto de todo cargo, realizando énfasis en que el episodio mencionado nunca se llevó a cabo.