José Miguel Bernucci y estado de la pandemia en Chile: “Estamos en un buen momento, pero con incertidumbre”

En los últimos días se ha observado un aumento en los casos nuevos de covid-19, además del aumento de los casos por Delta, la cual es una de las variantes que predomina en el país, según reveló el Instituto de Salud Pública.

Sobre el actual momento de la pandemia se refirió el secretario nacional del Colegio Médico José Miguel Bernucci, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “nos mantenemos en un buen momento epidemiológico, comparado al peor momento de la pandemia, pero hace semanas venimos diciendo que estamos en un momento de incertidumbre, porque hay un par de variables que se contraponen”.

“Tenemos datos de que la variante Delta es la variante más predominante en el país, pero existe incertidumbre de cuál será el comportamiento de aquí en adelante. Sabemos que la Delta es la variante de los no vacunados, pero existe incertidumbre referente a cómo será la respuesta de Sinovac ante esta variante. Al parecer es buena, pero todavía no tenemos esa certeza”, agregó Bernucci.

Asimismo, el doctor se refirió al concepto de la “variante de los vacunados”. “Si vemos el ejemplo en el Reino Unido, 4/5 de los pacientes graves eran con variante Delta y no vacunados. Si vemos el brote en una cárcel de Texas, casi el 75% y el único fallecido eran pacientes no vacunados. Las características de los pacientes que se agravan, hospitalizan y mueren más, son el grupo de los no vacunados“, explicó.

Por otro lado, José Miguel Bernucci se refirió a la posibilidad de una tercera ola de contagios en el país. “El mejor escenario que podríamos tener es que tengamos un alza de casos, podríamos llamarla una “tercera ola”, pero que esta alza no sea tan significativa. Algunos dicen que el mejor escenario sería llegar a un 30% de las olas más grandes que tuvimos antes, sin aumento de hospitalizados y sin aumentos o un aumento no significativo de conectados a ventilación mecánica y pocos fallecidos”, sostuvo.

“Pero también podríamos tener un aumento significativo de casos, con un aumento importante en hospitalizados y fallecidos, por eso partí diciendo que había incertidumbre. Ojalá, y todos esperamos, que se dé el primer caso“, prosiguió.

Finalmente, y ante la decisión de algunos países de levantar el uso de las mascarillas, como en Argentina, el secretario nacional del Colegio Médico afirmó que “nosotros como Colmed nos mantenemos de acuerdo a que probablemente vamos a tener que seguir con mascarillas por un tiempo más”.