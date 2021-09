Ante fake news: ¿Qué significa que la CC haya rechazado incluir el término “República de Chile” en el reglamento general?

Durante este jueves, la Convención Constitucional comenzó la discusión de las más de mil indicaciones al reglamento general que regulará a la instancia.

En este contexto, el pleno rechazó una indicación número 9 presentada por los constituyentes de Chile Vamos, en el cual planteaban añadir el concepto de “República de Chile” al artículo 2 del reglamento.

No obstante, diversas voces han salido a rechazar esta decisión de la Convención, argumentando que dicho término había sido excluido de la nueva Constitución, lo cual no es cierto, cayendo en las ya conocidas fake news (o noticias falsas).

Esto porque la indicación rechazada era para ser incluida en el reglamento, el cual cimienta las bases, para que a partir del próximo mes ya se comience a trabajar en la Carta Magna, lo que no quiere decir que el término “República de Chile” vaya a ser excluida en la Constitución final, puesto que no es materia de reglamento.

“Poner o no poner ‘República de Chile’ no cambia el funcionamiento de la Convención, por tanto, este no es un punto relevante. Cuando discutamos la nueva Constitución, que no quepa duda que va a estar ‘República de Chile’ porque es parte de los marcos normativos que rigen a la Convención“, señaló la constituyente Constanza Schönhaut.