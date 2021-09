Alcaldesa de Santiago por vendedores ambulantes: “No queremos atraer a personas que trabajen en la calle, sino regularizar el trabajo”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió este jueves a la polémica que ha surgido luego que se conociera que el municipio que administra hace unos meses entregará más de mil permisos nuevos a vendedores ambulantes, lo que ha generado diversas críticas, asegurando que la idea no es “atraer a personas que trabajen en la calle, sino regularizar el trabajo ya existente”.

En conversación con radio Futuro, la alcaldesa indicó que “hay distintos lugares en Santiago, que tienen las condiciones para adaptar a los trabajadores con estos nuevos permisos. Hay un caso interesante, sin permiso o con permiso; el Persa Biobío lleva mucho tiempo pero quitaron permisos, y estas personas no dejaron de vender. Con el barrio Lastarria también hemos avanzado en regularizar trabajos sin permisos. No queremos atraer a personas que trabajen en la calle, sino el regularizar el trabajo ya existente. Queremos priorizar las personas en situación de discapacidad, las queremos potenciar“.

A lo anterior agregó que la idea es organizar y ordenar a los vendedores. “Hay que separar las situaciones, hoy sin ni un ordenamiento, se lleva adelante un trabajo que se mezcla con la ilegalidad, necesitamos separarlo y dar posibilidad para que estas personas se regularicen, que podamos tener ferias de artesanías y potenciar estos eventos. No puede ser que tantas personas busquen su sustento en la vía pública y que no existan las condiciones aptas”, explicó la autoridad.

Irací Hassler además dijo que sí existen lugares para ubicar a los vendedores que tengan nuevos permisos. “Hemos hecho un estudio topográfico, habilita la posibilidad de mil permisos, pero esta política significa más un proceso de diálogo con el comercio establecido, para que no sean afectados. No se permitirá la venta de productos ilegales, queremos evitarlo. El objetivo es entregar posibilidades para la formalización en trabajadores que necesitan mejores condiciones de trabajo (…) Productos ilegales son la venta de falsificaciones, la venta de queques de marihuana, por ejemplo, y ha habido muchos casos. Nosotros asumimos una comuna que desde la alcaldía anterior, se produjo un desorden y un libre albedrío”.

La alcaldesa puntualizó que “ordenamiento, significa ordenar y regularizar una situación que lleva mucho tiempo en la Región Metropolitana, que tiene que ver con personas que buscan su sustento en la vía publica. No se regula que es lo que venden. En el periodo anterior no se puso énfasis en este sentido, por eso avanzamos en un ordenamiento, organizar con el comercio establecido, con los vecinos y con los vendedores callejeros, se prepara el dónde vender, qué es lo que se vende y que no sea nada ilegal. El desafío es enfrentar ese problema, el regularizar esta actividad que existe hace mucho y que ha incrementado con el tiempo”.