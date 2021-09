Alcalde de Colchane por migrantes irregulares: “Los únicos que han sufrido son los pobladores”

Esta mañana el alcalde de Colchane, Javier García, conversó con ADN Hoy sobre la compleja situación del ingreso masivo de migrantes irregulares a Chile a través de la frontera.

“Se han evidenciado robos y saqueos en casas producto del colapso en pueblos pequeños. No hay capacidad de respuesta, no hay restaurantes, no hay hoteles”, explicó García. “Lamentablemente nosotros estamos viviendo esta situación hace más de un año”, dijo el representante comunal ejemplificando que, en febrero, ingresaron más de dos mil migrantes.

Respecto a las expulsiones masivas de migrantes del Gobierno, Javier García indicó que éstas no son efectivas puesto que los extranjeros buscan otras vías de ingreso.

“Con las expulsiones masivas, lo que hemos visto en la frontera es el cambio en la forma de ingreso al país“, agregó sobre los cerca de 300 inmigrantes que ingresan a diario.

“No ha disminuido el flujo migratorio. Los últimos meses ha aumentado en nuestra comuna produciéndose también actos vandálicos lo cual nos tiene muy preocupados“, expresó al respecto el alcalde de Colchane.

Denuncia de “tratos no adecuados” del Ejército con comunidad Aymara

Una de las situaciones que más preocupa a los habitantes de Colchane es los efectos negativos que los migrantes les ha traído en materia de seguridad.

“Nos tiene preocupados la falta de seguridad para nuestros pobladores y que, por cierto, se ha visto mermado porque nuestros Carabineros no son más de 20 están atareados realizando los trámites”, dijo.

Sin embargo, también denunció que el refuerzo de militares del Gobierno ha impactado en las comunidades indígenas de la zona. “Los únicos que han sufrido son los pobladores de Colchane porque el personal del ejército no conoce de la cosmovisión Aymara, desconoce de la cultura Aymara”, comenzó explicando.

“Sus tratos no son adecuados y eso lo hemos ido reclamando, la gente ha reclamado ante el Concejo Municipal por tratos no adecuados por parte del personal de ejército; sin embargo, los migrantes ingresan ‘como Pedro por su casa’ sin ninguna dificultad”, añadió.

En la misma línea, acusó “hostigamientos a los pobladores” por parte del Ejército. “Eso hemos visto y no nos deja tranquilos. Creíamos que el ejército podría colaborarnos en materias de seguridad, le cedimos un espacio para que se instalara una base militar y, en la práctica, no ha resultado beneficiado para la comunidad, todo lo contrario, ha sido un cambio, un choque cultural entre el ejército y en las comunidades indígenas”, detalló.

“Hay que considerar la existencia de pueblos indígenas del sector, que tienen tradiciones particulares. Nosotros tenemos vínculos con hermanos bolivianos, tenemos alumnos que viven en Bolivia que deben que cruzan diariamente para estudiar, tenemos familias cruzadas. Lamentablemente es una realidad compleja y apelo a que aquí hay que buscar otras vías de solución”, dijo.

“Bolivia controla mucho mejor la frontera”

Una propuesta del alcalde de Colchane para “controlar” el ingreso irregular de personas es trabajar con otros países. “Falta un trabajo más coordinados con los gobiernos boliviano y peruano que, en conjunto, se puedan tomar acciones para minimizar el ingreso indiscriminado y controlar el ingreso de delincuentes”, explicó.

“Bolivia controla mucho mejor la frontera“, aseveró. “En marzo ellos lo hicieron de una manera bien fuerte. Se puede controlar en el paso Desaguadero en la frontera peruana-boliviana que es más fácil y expedito el control”, ejemplificó.

“Es un problema de estado que se ha prolongado del tiempo y no es justo que nosotros, una comuna pequeña, vulnerable, estemos enfrentando esta situación por mucho tiempo”, puntualizó.