Movilh denunció ataque contra pareja lésbica en hotel de Santiago por parte de funcionarios del recinto

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció un ataque contra una pareja lésbica al interior de un hotel en Santiago por parte de los mismos trabajadores del recinto.

Según señalaron en su denuncia, cuatro funcionarios del lugar ubicado en Moneda 2304 agredieron con palos y golpes de pies y puños a las víctimas.

“Le pedí por favor al guardia, quien estaba con una mujer, que me dejara recibir el pedido. Al instante se puso violento y mediante empujones y contra mi voluntad me llevó hasta la habitación, dándome ahí un combo. Al parecer estaba ebrio”, detalló una de las afectadas identificada como D.P.S. de 20 años.

“A mí me encerraron en la habitación. El guardia se ensañó conmigo, golpeándome con una botella en la cara. Me quería cortar el rostro. Luego fue por un palo y siguió pegándome con el objeto, con sus manos y con sus pies. Me mordió un dedo y azotó mi cabeza en el piso”, prosiguió, agregando que “me decía ‘voy a matarte maricona, ahora por fin te metiste con un hombre’“.

En tanto, la otra víctima añadió que “le dije al tipo que lo iba a denunciar porque le había pegado a una mujer, entonces salió de la habitación y comenzó a ahorcarme. Luego la mujer que lo acompañaba también procedió a pegarme. Me arrancaron pelo. Traté de defender a mi pareja, mientras veía como el guardia la golpeaba al interior de la habitación y le gritaba maricona. En un momento salieron dos hombres de una habitación y, entre los cuatro, me patearon en el suelo y me dieron golpes“.

Desde el Movilh criticaron la respuesta de Carabineros, quien detuvo a la pareja tras el ataque sufrido, luego de que desde el hotel denunciarán que ambas habían ingresado a robar, a pesar de tener el comprobante de reserva por la habitación.

“Si bien la falsedad de la acusación quedaba evidente con solo revisar las boletas de pago del hotel y del sushi, Carabineros nada investigó, limitándose a reducir el conflicto de tipo misógino y lesbofóbico, a una riña“, apuntó la vocera Daniela Andrade.