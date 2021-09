Llegó a Chile Zainab Momeny, primera ciudadana afgana refugiada en Chile

Durante esta jornada arribó a nuestro país la profesora universitaria Zainab Momeny, ciudadana afgana que recibirá refugio en nuestro país.

Su llegada fue gracias a la solicitud de su hermana Zahra Habib, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien solicitó ayuda luego de que los talibanes se hicieran con el poder de Afganistán.

“Yo tenía la esperanza de encontrarla con vida, pero algo dentro de mí siempre decía ¿qué pasa si eso no sucede? No la veía hace 14 años, entonces la veo más delgada, un poco más vieja de lo que era antes, pero ella me dijo ‘yo viví en la guerra, ¿qué esperabas?”, señaló Habib emocionada.

“Estamos esperando que termine su cuarentena, y compartir lo más que pueda con ella, abrazarla, hacer trekking. Ella dice que se siente muy feliz, todavía le cuesta creer que está a salvo aquí, y siente que por fin puede dormir tranquila”, agregó.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores valoraron las gestiones realizadas por la canciller (s) Carolina Valdivia, y también de Argentina, quienes ayudaron a trasladar a Zainab Momeny desde Pakistán a tierras nacionales, puesto que Chile no tiene relaciones con este último país.

Momeny es la primera ciudadana afgana en llegar a Chile como refugiada, y se espera que prontamente arribe otro grupo desde Pakistán, tras huir de Afganistán.