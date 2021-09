Dra. Caroline Weinstein y vacunación de niños y niñas contra el covid-19: “No comprendo por qué se excluyó a la población de 3 a 6 años”

Este lunes, el Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó la vacunación con CoronaVac, de Sinovac, a niños y niñas mayores de 6 años. Para ahondar en las implicancias de esta medida, en un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la doctora Caroline Weinstein.

La química farmacéutica y académica de la Universidad de Valparaíso también es parte de las decisiones que toma el ISP. La medida de ampliar el rango etario de vacunación fue informada por un panel donde participaron distintos especialistas. Cabe mencionar que entre un 40 y 47% de los menores desarrollan infecciones asintomáticas.

Sin embargo, cerca de un 12% requiere hospitalización, por lo que la inclusión de niños y niñas mayores de 6 años en una gran noticia. Además, hay que considerar la llegada de nuevas variantes y la vuelta a clases presenciales en el país.

Para esta discusión de incluir a menores de edad, la solicitud era desde niños con 3 años en adelante. Sin embargo la decisión fue solamente a partir desde los 6 años.

“No comprendo por qué se excluyó a la población de 3 a 6 años (…) en esta ocasión no me tocó estar en la comisión, por lo que no puedo saber si tenían más información que la que está disponible en las publicaciones internacionales”, declaró Weinstein.

El principal argumento que presentaron para no incluir a los niños y niñas de 3 a 6 años es porque los estudios que se conocen serían poco representativos debido a la baja muestra.

El estudio de la U. Católica sobre el uso de la vacuna en niños

Junto a otras instituciones, la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolla una investigación en niños desde los 3 años en adelante para ver su respuesta ante la vacunación. “Si logran reclutar suficientes niños de esa edad va a ser muy importante y lo más importante es que va a ser población chilena“, detalló la doctora.

Además, explicó que este es un universo cambiante y “en la medida que aparecen datos, vamos a ir cambiando las indicaciones y los grupos etarios“.

La importancia de la vacuna en los niños y niñas

La razón por la que es importante vacunar a niños y niñas contra el covid-19 es porque son vectores hacia los adultos mayores. Además, con este regreso a la nueva normalidad, es más probable la transmisión y contagio.

Pero la vacunación no ayuda solamente a los niños como agente de contagio, ya que una parte de ellos termina requiriendo de hospitalización por el virus. En esa misma línea Weinstein advirtió que “es importante protegerlos. Está el PIMS, que es un síndrome que se desarrolla fundamentalmente en niños“.

“Pero hay que tener cautela. Con la vacunación no estamos disminuyendo la transmisibilidad, sobre todo cuando usamos Coronavac. No se ha podido demostrar que disminuya la transmisibilidad, cuando los niños son vectores”, agregó.

Sin embargo, destaca la importancia del uso de la vacuna en niños, ya que se enferman en algunos casos de gravedad y también son contagiantes.

Finalmente, la doctora Weinstein se refirió a la inmunidad de rebaño, ya que con esta medida se puede alcanzar esa etapa.