Papá de Antonia Barra acusó “falta de respeto”: “Con este tipo de abogados, las mujeres no van a querer denunciar”

En el marco de una entrevista con Radio Futuro, el papá de Antonia Barra, Alejandro Barra, además de entregar antecedentes sobre las actualizaciones del caso que en septiembre de 2019 removió la agenda noticiosa, criticó a los abogados diciendo que “los abogados tienen que referirse con mucho más respeto a las mujeres violadas“.

Faltan solo algunos días para que se cierre la investigación del caso de Antonia Barra y la Fiscalía presentó la acusación contra Martín Pradenas, quien se encuentra privado de libertad tras ser acusado de agresión sexual y suicidio feminicida de Antonia.

Cabe destacar que además cinco víctimas, dos de ellas menores de edad, acusaron a Pradenas de cometer delito de abuso sexual, lo que en su condena se sumaría como seis causas delictuales adicionales, tras lo recabado por el Ministerio Público.

“El avance de la investigación, por razones de la pandemia, ha sido bastante lento. No me siento tan conforme pero tenemos un equipo que obliga a que las cosas se hagan bien. No hemos avanzado tanto, pero estamos conformes a cómo se han hecho las cosas. No me queda otra que ser optimista”, precisó Alejandro Barra respecto a los avances de la investigación.

A lo anterior, el padre de Antonia Barra agregó que “Son cinco casos de abusos, una violación y otros dos abusos a dos menores de edad. Lo que aumenta la pena son las violaciones. Hay mucho material y hay convicción de que los hechos ocurrieron”.

“Con este tipo de abogados, las mujeres no van a querer denunciar”

Luego, Alejandro Barra detalló en que “nos avocamos a dar respuesta a toda diferencia de opinión que se puede dar. La forma de generar pruebas no es la más idónea. El imputado no tiene ningún grado de inocencia de lo que se le está acusando”.

Respecto a las investigaciones de los equipos celulares y computadores, el papá de Antonia dijo que “raya en la molestia que al final del proceso se diga que las interceptaciones telefónicas solicitadas por un tribunal no estén. Los mensajes de WhatsApp del imputado, cómo se puede pensar que por falta de un software no se puedan sacar los mensajes”.

Finalmente, Alejandro Barra criticó a los abogados apelando a la falta de respeto hacia las mujeres víctimas de violación: “Con este tipo de abogados, las mujeres no van a querer denunciar. Hay un montón de diligencias que no se consideran, que no se realizan y eso que tenemos un equipo de expertos trabajando”.

A lo anterior, agregó el papá de Antonia Barra que “aquí falta supervisión de la fiscalía, porque hay protocolos. Y qué decir de las formas de actuar de las policías; acá se han perdido interceptaciones telefónicas, hay un delito, son recursos humanos los que no hacen su trabajo”.