Ministro Paris se refirió al término del estado de excepción: “El toque de queda va a desaparecer”

A través de una entrevista para Las Últimas Noticias, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las bajas cifras de contagios covid-19, haciendo alusión a la posibilidad de que el toque de queda no se renueve tras el cese del estado de excepción constitucional (30 de septiembre).

Desde este escenario, la autoridad realizó hincapié en que la medida restrictiva es útil, indicando que con libertad de horario “la gente se va de fiesta, se libera mucho más y toma alcohol. Justamente en esas condiciones se pierde la capacidad de usar la mascarilla o de mantener el distanciamiento”.

Asimismo, Paris agregó que “el toque de queda no es una medida política, como han dicho algunos, es una medida sanitaria, que ha demostrado ser útil. El toque de queda va a desaparecer. No creo que el Gobierno vuelva a pedir el estado de excepción constitucional con las cifras que tenemos actualmente”.

Con respecto a la temporalidad de las medidas, y los cambios que se pronostican a partir de la cantidad de contagios, el especialista realizó énfasis en que “no es bueno correr riesgos. Lo mejor es ser prudentes e ir paso a paso como dice nuestro programa. Hasta el momento nos ha ido bien, ¿para qué vamos a hacer cambios bruscos? Seamos prudentes con los cambios“.

La variante Delta y el control de un próximo rebrote

Bajo este contexto el secretario de Estado se refirió a la mejoría en la situación epidemiológica nacional, sin embargo, comentó que no hay que olvidar que la pandemia aún no termina. “No hay que cantar victoria ni decir que hemos logrado dominar la evolución del virus, porque no es así” y que, aunque ya arribó la variante Delta al país, “no hay tanto caso comunitario todavía” y que “puede que la gente se enferme con variante Delta, puede que sienta molestias, pero si está con sus dosis completas, no va a tener una evolución negativa”.

Asimismo Paris agregó que uno de los problemas al momento de mantener a la población controlada, es la cantidad de migrantes que ingresan al país por pasos no habilitados. “Desgraciadamente con esas personas no tenemos un control estricto como ocurre en el aeropuerto. Así que no podemos estar tranquilos. Estamos en alerta permanentemente” comentó..

Con respecto a la posibilidad de mutación del virus, o de la aparición de alguna variante más potente, el profesional de la salud aseguró que la forma de enfrentarlo es estando preparados para distintos escenarios.

“Imagínate aparece otra variante más contagiosa. Tenemos que estar preparados para eso. No tengo argumentos para decir que no habrá uno, pero yo le diría a las personas que anuncian catástrofes que nos digan cuáles son sus argumentos, sus bases científicas. Son los mismos que se han equivocado con montones de pronósticos y nadie les exige una publicación científica”, acotó.