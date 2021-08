PDI aseguró estar “a disposición absoluta” tras querella criminal del CDE contra exdirector Héctor Espinosa

Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó querella criminal contra Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones, por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Ante esta situación, la institución policial emitió un comunicado, donde aseguran estar “a disposición absoluta” para las diligencias e investigaciones que sean necesarias.

“La institución se encuentra a disposición absoluta del Ministerio Público, los tribunales de justicia y los demás organismos públicos, y reitera su compromiso con la transparencia y la entrega de toda la información que le sea solicitada por los entes competentes, tanto en esta investigación como en cualquiera otra”, señalaron.

No obstante, la PDI indicó que la institución “mantiene su compromiso irrestricto con el principio de la presunción de inocencia y con el derecho que asiste a toda persona a no ser considerada culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada”.