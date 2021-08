Claudio Orrego no descartó realizar fondas en Parque O’Higgins: “Depende de si se respetan los aforos, pero debería poderse”

Cada vez queda menos para las Fiestas Patrias, donde la realización o no de fondas en el país ya comienzan a generar expectativa e incertidumbre en la ciudadanía.

De momento, dos de las más reconocidas fiestas dieciocheras, como son la Fiesta de La Pampilla y las fondas en el Parque Padre Hurtado, han cancelado su funcionamiento para este año.

Sin embargo, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, no descartó realizar fondas en el Parque O’Higgins, siempre y cuando se respete el aforo permitido. “Fondas repartidas en distintas comunas que respeten los aforos, no veo por qué no. Parque O’Higgins depende de si se respetan los aforos, pero debería poderse“, señaló para 24 Horas.

“Mega fondas no, grandes concentraciones de personas no. Lo que sí se pueden hacer son pequeñas fondas, en la medida en la que podamos mantener el control en los aforos, es posible“, reiteró la autoridad sobre Fiestas Patrias.

Asimismo, Orrego aprovechó la instancia para emplazar al Gobierno sobre incentivar a la población a vacunarse. “La mejor manera de incentivar a los rezagados de poder vacunarse es vincularlo a actividades que a esos segmentos le gustan“, cerró el gobernador.