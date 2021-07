Informe Icovid reconoce “es el mejor momento en mucho tiempo”, pero alerta de rebrote por relajo, vacunación y variante Delta

Un nuevo informe Icovid destacó una caída en la circulación comunitaria del coronavirus en Chile. Sin embargo, la carga a nivel nacional, el promedio de nuevos casos, ha bajado en menor medida esta semana en comparación a la anteriores.

A nivel regional, la mayor carga viral se encuentra en Los Ríos y Atacama , mientras que los valores más bajos están en Aysén y Magallanes.

Mientras tanto, la reducción de casos perdió fuerza, en la última semana, en O’Higgins, Metropolitana y Ñuble.

El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, explicó que este “es el mejor momento en mucho tiempo, pero la reducción de casos pierde fuerza. El relajo que se observa configura un escenario donde la variante Delta podría ocasionar un nuevo brote“.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el informe Icovid explica que se encuentra, a nivel nacional, en un 86,8%, la Región de Valparaíso tiene la más alta, con un 93,5%, a ella le siguen las regiones Metropolitana (90,2%) y Los Ríos (92,9%).

Vacunación, Delta y relajo amenazan con rebrote

El experto en estadística, y académico de la Universidad de Harvard, José Zubizarreta, enfatizó en que “ha costado mucho disminuir los casos y alcanzar estos niveles. Pero no van a durar mucho si nos relajamos, si no mantenemos el autocuidado, y sobre todo, si no nos vacunamos”.

Sobre el proceso de inoculación en curso en nuestro país, el académico de la Universidad de Chile Mauricio Canals precisó que, si bien “la segunda dosis de la vacuna avanza, con alta cobertura, aún hay preocupaciones importantes: el relajo, la variante Delta y el avance del proceso mismo de vacunación”.

Los expertos del equipo Icovid resaltan que es clave aumentar la capacidad de testeo, “ya que es un requisito necesario para realizar la trazabilidad y prevenir nuevos contagios”.

El equipo Icovid es una iniciativa de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción.