Sebastián Sichel: “Yo estoy muy convencido no solo de que vamos a pasar a la segunda vuelta, si no que podemos ganar la elección”

Sebastián Sichel fue el gran ganador de las elecciones primarias presidenciales de Chile Vamos del pasado domingo 18 de julio, tras quedarse con los comicios al superar a Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) e Igancio Briones (Evópoli).

Por ello, el candidato presidencial del oficialismo conversó con ADN Hoy, donde reveló que siempre esperaron ganar, y que su elección como representante del bloque demuestra que la política chilena cambió. “Nosotros estábamos tranquilos y pensábamos siempre que podíamos ganar. De hecho, varias encuestas decían que teníamos esta diferencia hacia arriba”, señaló.

“Nuestra sensación es que la política se sigue interpretando como los códigos tradicionales, pero la política cambió completamente. Hay demandas distintas, liderazgos distintos, y la gente también está votando distinto. Es mucho más libre para votar, ya no elige solo por la derecha o izquierda por qué sí, como fanáticos, sino que buscan el liderazgo que quieren”, afirmó Sichel.

Consultado sobre si su opción significó “revivir a un muerto”, ante el fracaso de la derecha en las elecciones de mayo, Sebastián Sichel sostuvo que “sí, yo creo que hay algo de eso, pero también hay un cambio de ciclo. Lo que estamos viendo más bien es una muerte suave, sutil, de la forma tradicional de la política de los 90′. Está emergiendo algo nuevo. Yo lo traté de hacer desde donde creo que debo estar, que es el centro y la centroderecha”.

“Pero también va a haber un proceso de renovación profunda, y más que revivir, esta es una nueva etapa, creo que viene un nuevo ciclo político completo, y le inyectó energía a un sector que se estaba quedando demasiado en lo tradicional e iba estar imposible que convocara a nueva gente. Pero ahora tiene una nueva posibilidad con esta campaña, pero con una candidatura colectiva”, recalcó.

En esa línea, Sichel se mostró confiado no solo en avanzar a segunda vuelta, sino que con quedarse con las elecciones presidenciales. “Yo estoy muy convencido no solo de que vamos a pasar a la segunda vuelta, si no que podemos ganar la elección. Porque así los datos lo dicen, no hay ningún dato que diga que no pasaremos a segunda vuelta”, indicó el candidato.

También puntualizó que tanto Paula Narváez como Yasna Provoste levantarán sus candidaturas en “las cocinas de sus propios partidos“, y apuntó a que José Antonio Kast se “paró a la derecha solo, y debería tener su propia línea parlamentaria”.

Finalmente, Sebastián Sichel manifestó que espera tener no solo paridad de género en los ministerios y el Gobierno, si no que también gente preparada para el cargo. También reiteró que tanto el centro como la centro derecha tienen “que interpretar al país de una manera distinta. Tiene que ser capaz de proponer una agenda de cambios, una agenda reformista, tiene que poder defender reformas en libertad, contrarias a la violencia y en democracia, y eso también es un cambio de agenda”.

“Yo no solo quiero que en los ministerios haya paridad de género. Yo quiero que haya un ministro de Educación que haya estado metido en una sala de clases, ojalá en un colegio público, quiero un ministro de Transporte que entienda los problemas del transporte porque los ha usado, un ministro de Obras Públicas que entienda los desafíos que hay en Chile para la mantención de caminos rurales”, sentenció.