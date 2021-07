No pudo votar: Pablo Ilabaca acusó ser inscrito en partido político sin su consentimiento

Una indignante situación fue la que vivió el músico Pablo Ilabaca, exintegrante de Chancho En Piedra, cuando se enteró que no podía votar por su candidato en marco de las elecciones primarias presidenciales.

Según contó en conversación con ADN, el artista se desplazó desde la playa hasta el Liceo Augusto D’Halmar, ubicado en Ñuñoa (Región Metropolitana), para votar por Gabriel Boric.

Sin embargo, no pudo hacerlo puesto que, al llegar a su mesa de votación, le explicaron que estaba inscrito en un partido de Chile Vamos y sólo podría votar por alguno de los cuatro candidatos de la coalición.

“Me dicen, ‘ah, este es voto A’, y yo digo, ‘¿Qué es voto A?'”, dijo Pablo Ilabaca sobre el momento vivido esta mañana. “Agarro el voto, voy a hacer mi marca, lo abro, y es un voto de Chile Vamos. Entonces dije: ‘Aquí falta Jadue y Boric’. Me devuelvo a la mesa y me dicen: ‘No, usted no puede votar por ellos porque está inscrito en un partido del Chile Vamos y tiene que votar sólo por sus candidatos”, relató en la conversación.

“Quedé impactado”, contó Pablo Ilabaca, quien recalcó que no está inscrito en ningún partido político. “Menos estaría inscrito en alguno del Chile Vamos”, relató y detalló que luego conversó con una delegada del Servel (Servicio Electoral) quien le explicó que el lunes deberá regularizar su situación.

“Me dice que no puede hacer nada ella y que si no quiero votar por ningún candidato del Chile Vamos lo deje en blanco”, añadió. “Quiero averiguar qué pasa. Por qué me inscribieron en un partido político a la mala, sin mi consentimiento y desafiliarme de esa inscripción”, contó Pablo Ilabaca, quien explicó que irá al Servel mañana.

“Estoy bien indignado porque quería votar, quería hacerme partícipe en esta primaria y no pude hacerlo. Encuentro que es increíble, porque yo aparezco inscrito en un partido de la derecha”, añadió.

Una historia que se ha repetido esta jornada

Al parecer, esta problemática ha sido una constante durante esta jornada de votaciones y no sólo para el músico Pablo Ilabaca. Desde la región del Biobío, la profesora de Lenguaje Camila Torres explicó a ADN.cl que también fue víctima de una inscripción sin su consentimiento.

“Me enteré que pertenecía a un partido político porque una amiga publicó en sus redes sociales preguntándose por qué ella aparecía inhabilitada para sufragar”, señaló sobre el momento previo al revisar sus datos en la página del Servel y enterarse sobre su inscripción.

“Me parecía raro pertenecer a algún partido político porque yo nunca he firmado nada, ni siquiera en campañas de apoyo a causas”, contó la docente oriunda de Penco que se enteró que estaba inscrita al Partido por la Democracia (PPD) desde 2017.

Al informarse de lo anterior, se desafilió a través de internet y recibió un certificado que respaldaba dicha decisión. Sin embargo, considerando que se desafilió durante esta semana no fue tiempo suficiente para que el Servel la habilitara para sufragar y no pudo votar.

Al igual que Ilabaca, la profesora acusó ser inscrita sin su consentimiento.

Hay que recordar que este domingo se realizan las elecciones primarias presidenciales, en donde los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos definirán a sus candidatos para convertirse en Presidente de Chile.