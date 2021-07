Dos PCR semanales obligatorios: Convención aprobó protocolo sanitario para su funcionamiento

La tarde de este martes, la Convención Constitucional aprobó, por 142 votos a favor y ocho en contra, el protocolo sanitario para su funcionamiento, que fue elaborado por el Colegio Médico (Colmed), la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), la Sociedad Chilena de Salubridad (Sochisal) y convencionales ligados al área de la salud.

Dicha medida establece la forma de operar que tendrán tanto los integrantes del órgano redactor de la nueva Constitución, como sus funcionarios, personal administrativo, entre otros, con el fin de evitar contagios de coronavirus durante el trabajo presencial.

Además, los convencionales aprobaron por 78 votos favorables, 56 en contra y ocho abstenciones, la realización de exámenes PCR.

¿Qué dice el protocolo sanitario de la Convención Constitucional?

Dentro del detalle del protocolo sanitario está que se constituirá un equipo centralizado para velar por el cumplimiento de la normativa, reducir contagios y resguardar la labor de la Convención.

También, se establecen los aforos, espacios y ventilación. Cabe señalar que el edificio del ex Congreso cuenta con un Plan de pandemia que ha definido los aforos permitidos para cada dependencia.

Al respecto, estos aforos deberán estar debidamente señalizados en español y en lenguas de las primeras naciones. Además, quedará a criterio del comité la revisión periódica de los aforos definidos, en particular ante la posibilidad de actualizaciones de evidencia relacionada a ellos.

Punto de prensa oficial

El documento también señala que, para minimizar el riesgo de contagio durante las labores de difusión, se establecerá un punto de prensa oficial, tanto para la mesa de la Convención Constitucional, como también para los convencionales que deseen tener contacto con los medios.

Este espacio deberá instalarse en un lugar abierto definido, el cual tendrá que contar con un micrófono al que los medios puedan conectarse con distancia física de por lo menos dos metros, y el espacio circundante suficiente para evitar aglomeraciones de los equipos periodísticos.

Exámenes PCR y otras medidas

Otros de los puntos, es que tanto los convencionales constituyentes, sus asesores, personal administrativos y funcionarios de cualquier índole que hagan ingreso al recinto deberán seguir un protocolo de testeo basado en examen PCR de coronavirus que comprende testeo al:

Ingreso al inicio de cada semana.

Egreso y finalizada la jornada semanal y/o frente al retorno de integrantes de la convención a sus localidades.

Respecto al uso de mascarillas, para el funcionamiento seguro de la Convención es necesario el uso continuo de mascarilla facial, recomendada durante las sesiones, traslados y reuniones que ocurran con ocasión del trabajo.

Para esto se entregará a cada convencional, de forma diaria, un kit compuesto por dos mascarillas quirúrgicas o una KN-95.

Reacciones y polémica del protocolo

Durante la sesión se generó polémica entre los convencionales, la cual fue protagonizada, principalmente, por los representantes del conglomerado Vamos por Chile, quienes argumentaron que no se puede obligar a ningún convencional a realizarse exámenes PCR, señalando que el órgano redactor tenía que atenerse a la normativa sanitaria vigente que indica que los test son voluntarios.

Al respecto, el constituyente de la UDI Arturo Zúñiga, sostuvo que “nosotros somos iguales ante la ley, no somos ni más ni menos que cualquier otro ciudadano y tenemos que regirnos por esa legislación que, en este caso, nos afecta de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo”.

“No podemos seguir buscando estos privilegios”, agregó respecto de los protocolos sanitarios de la Convención Constitucional.

Por su parte, el convencional independiente del Partido Socialista (PS) Jorge Baradit dijo que, respecto a la visión que rechaza la obligatoriedad, “me molestó muchísimo, es como el juego de siempre: que no tengamos recursos, que no tengamos computadores, que no tengamos más asignaciones”.

“Ellos hablan de que no tengamos privilegios, pero la verdad es que no quieren que tengamos privilegios porque ellos ya los tienen”, añadió.

Por su parte, Loreto Vallejos, quien es constituyente independiente de la Lista del Pueblo, indicó que “yo personalmente voté a favor y creo que es una buena medida, porque creo que es importante dar esa señal al país de que estamos dispuestos a transparentar si nos estamos cuidando o no”.

Cabe señalar que el debate de la situación continúa, porque como existe una ley vigente que está por sobre el protocolo aprobado, resulta evidente que no se va a poder poner en practica la exigencia de los exámenes PCR.