Elicura Chihuailaf y violencia en La Araucanía: “Los grupos de poder han creado el conflicto”

En conversación con Ciudadano ADN, el poeta mapuche y Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf, analizó los ejes que sostienen el debate sobre la Convención Constituyente y la violencia en el denominado conflicto en La Araucanía, que se incrementó luego de la muerte del comunero Pablo Marchant el pasado viernes.

Con respecto a los primeros pasos de la Convención Constituyente, y en relación a la multiculturalidad y fundamentalmente en los cambios que se puedan realizar en torno a este tema, el poeta señaló que “yo me he declarado desde hace mucho un escéptico optimista (…) Me parece que esto lleva hacia un punto de inflexión hacia el optimismo. Creo que aquí ya se ha demostrado a través de la Constituyente que hay un deseo, hay una recuperación de memoria respecto a la pertenencia de todos los seres humanos“.

“El Estado ha perdido el rumbo y ha instalado el denominado conflicto mapuche y se está permanentemente desligando de esa realidad; mientras no asuma aquella, aquí no habrá solución (…) no quieren que la chilenidad profunda quiera por fin asumir un pueblo pluricultural”, agregó Chihuailaf en virtud de la cosmovisión mapuche y particularmente sobre la elección de Elisa Loncón.

Violencia en La Araucanía

En relación a la violencia en La Araucanía el poeta indicó que “los grupos de poder tienen que asumir que han creado el conflicto y entonces caminar hacia una solución (…) indudablemente ese poder está siendo remecido con esta nueva realidad que es la Constituyente”

El Premio Nacional de Literatura terminó señalando que “la diversidad lleva a las personas a actuar o posicionarse desde distintos lugares (…) han habido montajes de la manera más recurrente de la que podamos imaginar, entonces es una suma de situaciones donde lamentablemente si el Estado no se da esa tarea, de asumir la responsabilidad del denominado conflicto, esto va a continuar”.