Ministro de Educación y regreso a clases presenciales del nuevo Paso a Paso: “Si esto fracasa son los alumnos los que pagan el precio”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró la mañana de este viernes en ADN Hoy que si el regreso a clases presenciales que propone el nuevo Plan Paso a Paso fracasa, “son los alumnos los que pagan el precio“, agregando además que no responderá ni entrará en polémica con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien calificó como “criminal” pretender el retorno a clases en cuarentena.

Al respecto, el ministro señaló que “luego de un análisis con el Ministerio de Salud, se ha considerado que los colegios funcionen incluso en las comunas en cuarentena, lo central es concentrarnos en el objetivo que es darle a los alumnos la mejor educación posible en un contexto tan complejo como este“.

Ministro Figueroa: “No voy a entrar en una polémica con el Colegio de Profesores”

En tanto, al ser consultado sobre las palabras del presidente del Colegio de Profesores, y la reunión que sostendrá con el gremio, el ministro Raúl Figueroa indicó que “no me voy a hacer cargo de esos epítetos que hace el presidente del Colegio de Profesores, pero tampoco puedo cerrar las puerta, nosotros no podemos cerrar las puertas al diálogo, este ministro jamás va a perder la disposición al diálogo, tenemos que hacer un esfuerzo por unir. No voy a entrar por nada del mundo en una polémica adicional con el Colegio de Profesores“.

Por otra parte, sobre la preparación de los establecimientos educacionales para recibir a los estudiantes, el ministro aseguró que el 100% tiene un plan para enfrentar la presencialidad, y calificó como “clave” el proceso de vacunación a alumnos, profesores y quienes trabajan en los colegios.

“Los colegios todos se prepararon, en el verano el 100% de los colegios preparó su plan, organizó la jornada, hay que mirar esto con una mirada distinta (…) Estamos permanentemente lidiando con personas que quieren obstaculizar este proceso, hay que hacer todo el esfuerzo por poner los colegios a disposición de los alumnos“, puntualizó.