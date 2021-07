Catterina Ferreccio, epidemióloga de la UC, sobre vacunación: “Es un error apurar la tercera dosis”

En el Ciudadano ADN conversamos con Catterina Ferreccio, epidemióloga de la facultad de Medicina de la Universidad Católica, respecto a la situación actual de la pandemia en Chile y sobre una eventual tercera dosis de vacunación para enfrentar el coronavirus, asunto que ella considera un error apresurar.

“Lo que sabemos en la Católica es que estudiamos los anticuerpos y descubrimos que cuando se ponía una segunda dosis a los 14 días y otra a los 28, era más fuerte a los 28, porque si usted tiene algunos anticuerpos circulantes ante una vacuna no va a responder tan fuerte. Es un error apurar la tercera dosis porque lo que hay que hacer es proteger a los jóvenes y niños”, comenzó diciendo la experta respecto a lo que debería ocurrir con la vacunación de la población nacional.

A lo anterior la epidemióloga agregó que el foco debe estar en vacunar a los niños “de 3 años para arriba”, para que así después se comience a pensar en un tercera dosis de inoculación.

“No hay que apresurarse con los adultos mayores, porque tienen un 60% de protección con la vacuna. Con la protección personal, como mantener el distanciamiento, utilizar mascarilla y mantener lavado de manos, se puede obtener el otro 50% necesario, para así estar 100% protegidos. Debemos juntar la vacuna y nuestro comportamiento”, aseguró la experta en conversación con el Ciudadano ADN.

Estudio sobre eficacia de la vacuna: “No es válido para las conclusiones que saca”

Por otra parte la epidemióloga de la Universidad Católica comentó los resultados de un estudio realizado por la Fundación Ciencia y Vida, el cual determinó que “para el grupo mayor de 70 años hubo una eficacia importante (de parte de la inoculación), pero la tasa de ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de estos casos es prácticamente la misma que antes del proceso de vacunación”.

Frente a lo anterior, la entrevistada explicó que “hay dos estudios sobre efectividad de la vacuna”.

“Uno que hace el grupo de Rafael Araos y Alejandro Jara del Minsal, que es el único en que se comparan personas vacunadas y personas no vacunadas para calcular la efectividad de esta, y el otro es de Tomás Pérez-Acle, en donde hacen un supuesto que consiste en que las personas mayores de 70 años son iguales las que están dentro de los hospitales con las están afuera. Ellos no tienen información respecto a si la persona está o no vacunada”, aseguró Ferreccio.

Así, la experta añadió que “el estudio que circuló no es válido para las conclusiones que saca, porque no tiene la información necesaria”.