Ministro Paris sobre caso de variante Delta: “Ella vino al funeral de su padre y esa es una razón humanitaria muy importante”

Durante esta jornada, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al caso de la mujer que ingresó a Chile con la variante Delta del covid, junto con remarcar que los exámenes PCR “no se pueden dar a conocer”, ya que se trata de información sensible.

Lo anterior, ante los cuestionamientos que han surgido en torno a los protocolos, especialmente del alcalde de San Javier, Jorge Silva, quien aseguró que no existen registros en las plataformas oficiales de que la mujer haya hecho la cuarentena obligatoria que deben realizar todas las personas que ingresan al país, aunque tengan un examen PCR con resultado negativo.

“Lo importante es señalar que da lo mismo si al final fue o no fue al funeral o estuvo en algún lugar o no estuvo, el tema es el 12 de junio hay un PCR positivo, hubo ocho días en que no sabemos qué pasó con ella y, además, lo importante es esta variante Delta. Preocupémonos en realidad de combatir este tema que es altamente contagiosa”, sostuvo el jefe comunal este sábado en entrevista con ADN.

“No podemos mostrar los exámenes”

Desde La Moneda, el ministro Paris subrayó respecto del caso de la variante Delta que “la primera información era que viajó a la ciudad de Talca. Como ha dicho la doctora (Alejandra) Pizarro los datos de los pacientes para nosotros son sensibles, debemos cumplir con la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, porque nosotros teníamos el lugar, el nombre del hotel donde estuvo, teníamos el resultado de la PCR negativa, pero esos exámenes no se pueden dar a conocer, eso sólo puede darlo a conocer la paciente”.

En respuesta a lo que señaló el alcalde de San Javier, el secretario de Estado subrayó que “cuando una autoridad comunal dice que no estuvo en el hotel, que no se hizo la PCR en el aeropuerto, está faltando a la verdad. Pero, ¿qué nos piden los periodistas? Muestren la PCR, muestren el examen y no podemos. Eso tiene que mostrarlo la paciente. Si la paciente quiere mostrar sus exámenes, tiene todo el derecho y la libertad”.

“Nosotros como autoridad sanitaria no podemos mostrar los exámenes”, continuó el ministro. “Ya en el pasado, algunas autoridades han cometido ese error y obviamente nosotros no compartimos esa conducta. Lo ha dicho la doctora Pizarro: si la persona no cumplió, es también responsabilidad individual de la persona”.

Finalmente, afirmó que “por lo tanto, la investigación continúa. Si la persona no cumplió, será sometida a un sumario sanitario. Pero nosotros confiamos en las personas. Ella vino al funeral de su padre y esa es una razón humanitaria muy importante. Aquellos que practican el humanismo cristiano deberían entender que aquí había una razón humanitaria, de caridad y de compasión con esta familia”.