¿Qué se puede hacer con el pase de movilidad con la Región Metropolitana en Cuarentena?

Este jueves, el Ministerio de Salud decretó -una vez más- la Cuarentena total para todas las comunas de la Región Metropolitana a partir del sábado 12 de junio a las 5:00 de la mañana. Esto, debido al incremento de casos nuevos y activos de covid-19 en la capital.

Por esta razón, se hace crucial el correcto uso del pase de movilidad, que hace algunos días sumó algunas restricciones.

¿Qué es el pase de movilidad y quiénes pueden usarlo?

Este documento está disponible para las personas que hayan completado su esquema de vacunación contra el coronavirus, es decir, que cuenten con las dos dosis y además cumplan con los 14 días después de haber recibido la última inoculación.

Por lo tanto, el pase no corre para quienes cuenten con una sola dosis o no hayan esperado las dos semanas tras la segunda dosis. En estos casos, hay que pedir el correspondiente permiso de desplazamiento individual en Comisaría Virtual.

¿Sirve para desplazarse en comunas en Cuarentena?

Es importante señalar que, en el caso de las comunas en la fase 1 Cuarentena del plan Paso a Paso, el pase de movilidad sólo permite el desplazamiento en la comuna de residencia. Es decir, no se puede acudir a ninguna comuna distinta.

Por ejemplo, si una persona quiere ir al supermercado, el pase de movilidad sólo es efectivo en los supermercados que están en la misma comuna. Lo mismo para los trámites y compras contempladas en la legislación vigente.

¿Puedo viajar, trabajar o realizar reuniones con el pase?

En el caso de las comunas en Cuarentena, no se pueden realizar viajes interregionales, por lo que el pase de movilidad no funciona en estos casos. No tiene efecto en el horario de toque de queda ni para traspasar un cordón sanitario.

Tampoco lo es en el caso del desplazamiento para ir a trabajar, ya que para esos casos existe el permiso único colectivo.

Además, no se pueden realizar reuniones sociales en las comunas en Cuarentena, y el pase de movilidad no opera en estos casos.

¿Cómo puedo obtenerlo?

Recuerda que para obtener el pase de movilidad, la información está disponible en mevacuno.gob.cl, en la que se puede crear con la creación de una contraseña o con la Clave Única.