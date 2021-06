Ministro Paris por alta ocupación de camas críticas: “revela la capacidad que tiene el sistema para solucionar los problemas de los pacientes”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió la mañana de este jueves a la alta ocupación de camas críticas asegurando que si bien es una situación que preocupa, “también revela la capacidad que tiene el sistema público y el sistema integrado de salud para solucionar los problemas de los pacientes“.

Enrique Paris hizo estas declaraciones luego de recibir un nuevo cargamento de vacunas, agregando que si bien la capacidad de las unidades de cuidados intensivos es algo que preocupa, se valora también que no todos los ingresados son pacientes con covid-19, y que no todos están conectados a ventilación mecánica.

Ocupación de camas críicas: “Obvio que nos preocupa”

“El hecho de que sea una cifra alta obvio que nos preocupa muchísimo, pero también nos llena de orgullo que podamos responder ante la demanda de pacientes en UCI. Ahora, no todos los pacientes son covid, hay que recordar que el 24-26% son no covid y el 76-74% son covid, y a diferencia de la primera ola no todos están ventilados, solo el 75% en promedio están ventilados”, aseguró el ministro de Salud.

Todo esto ocurre luego que la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi, asegurara que la situación en la Región Metropolitana es de una “histórica” ocupación de camas críticas, llegando a un 99% durante la jornada de ayer. Ante esto el ministro apuntó que “estamos en una situación bastante apremiante en el sentido de las camas”.

En tanto, al ser consultado sobre la vigencia del pase de movilidad, que ha sido cuestionado por el momento epidemiológico en el que se implementó, el ministro Paris señaló que se puede evaluar ya que las normas “no están escritas en piedra”.