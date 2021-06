Rolando Jiménez sobre urgencia a proyecto de matrimonio igualitario: “No tenía ninguna fe”

La tarde del martes, el Presidente Sebastián Piñera realizó su última Cuenta Pública, de cara al final de su segundo mandato. El discurso estuvo marcado por el anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con Rolando Jiménez histórico dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quien aseguró que “no tenía ninguna fe” respecto a la intervención que realizó la máxima autoridad de Chile.

“A pesar de que nos sorprendió, igual consideramos esa posibilidad porque hace unos años me encontré con el Presidente en un aeropuerto y él estaba muy afectado porque el Acuerdo de Unión Civil fue promulgado por el gobierno de Michelle Bachelet“, sostuvo.

“Yo creo que él nunca tuvo problema con este tema del matrimonio igualitario, pero también creo que la presión del conservadurismo le hacían imposible llevarlo a cabo. Ahora que tiene una coalición casi muerta me parece que es una ventana y la va a aprovechar. Será una de las cosas positivas por las que podría pasar la historia”, comentó el histórico representante del Movilh.

El entrevistado comentó además que su colectivo asistió a La Moneda para ponerle presión a la urgencia anunciada ayer por el Mandatario respecto a la Ley de matrimonio igualitario.

“Le mandamos una carta al Presidente Sebastián Piñera para preguntarle qué tipo de urgencia le pondrá al proyecto y cuándo, además de solicitarle que el Ministerio de Justicia se abstenga de opinar al respecto, porque Sergio Larraín ha sido un obstáculo”, señaló Jiménez, quien además mencionó que “lo que hace el proyecto, es trasladar los mismos derechos heterosexuales a las parejas del mismo sexo”.

La representación de las disidencias en la Convención Constituyente

Además de referirse al matrimonio igualitario, Rolando Jiménez también habló de la oportunidad que se tendrá para plantear derechos a la comunidad LGBTQI+ en la nueva Constitución de nuestro país.

“En lo particular como organización de la Sociedad Civil no buscamos ir a la Constituyente porque hay gente más joven que va a poner en la agenda los de la diversidad. Creemos que políticamente está ganado, hay una pequeña minoría conservadora, pero tenemos absoluta tranquilidad. Vamos a colaborar con los constituyentes en cuanto a la definición de familia, y que haya una garantía constitucional para la no discriminación”, aseguró Rolando Jiménez.