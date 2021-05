Presidente de la CPC y polémica de ventiladores mecánicos: “Me sorprende que no estén en operación”

Durante la tarde de este lunes el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, reaccionó con sorpresa a un reportaje que señaló que de los 515 ventiladores mecánicos donados por la entidad para el manejo de la pandemia de covid-19 en Chile, actualmente sólo 32 están en uso.

El líder de la CPC partió leyendo un comunicado donde detalló todas las donaciones que hicieron durante el periodo de la emergencia sanitaria y aseguró que se compraron los respiradores de acuerdo a las especificaciones que entregó el propio Ministerio de Salud (Minsal).

¿Qué dijo el presidente de la CPC?

En primera instancia Sutil dijo que “en la práctica, todos los ventiladores y todos los equipos que hemos traído y donado al sistema de salud han sido previamente indicados o instruidos por el Ministerio de Salud, en este caso la sección de la Subsecretaría de Redes Asistenciales”.

Asimismo aseveró que no estaban al tanto de que actualmente sólo hay 32 ventiladores en funcionamiento y agregó que “a mí lo que me sorprende es que estos ventiladores acá no estén en operación. Sí lo estuvieron según lo que dice el propio subsecretario de Redes Asistenciales en el día de hoy, fueron disponibilizados al sistema de salud y fueron reemplazados en la medida que llegaron equipos occidentales”.

Respecto de posibles fallas técnicas en los ventiladores, el timonel de la CPC declaró que “es algo que tiene que aclarar el Ministerio de Salud, porque por un lado está este informe que es un informe jurídico y, por otro lado, están las declaraciones de los miembros responsables del ministerio”.

“Esa materia tiene que ser aclarada por ellos”

“Por lo tanto, esa materia, a juicio mío, tiene que ser aclarada por ellos, nosotros nos remitimos a levantar los fondos, hacer las donaciones, traer los equipos, hacerlo en un momento de la historia muy difícil de la humanidad y eso lo hicimos a sugerencia, dirección e incluso instrucción de las autoridades locales”, resaltó Sutil.

Finalmente, el presidente de la CPC comentó que “me sorprende que no haya habido una gestión o una microgestión para poder manejar mejor estos equipos. Puedo entender que para los médicos es más fácil usar equipos conocidos u occidentales y no asiáticos, pero de ahí a decir que esos equipos venían con fallas puede ser que sea incorrecto”.