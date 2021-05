General director de Carabineros y muerte de funcionario baleado en Collipulli: “Este hecho no va a quedar impune”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, condenó este lunes el ataque que sufrieron funcionarios policiales en Collipulli, en el que un efectivo de 42 años murió producto de heridas de bala.

El fallecido fue identificado como Francisco Benavides, sargento primero de la institución.

“Recibimos la lamentable noticia de que arteramente uno de los nuestros ha caído y me refiero al sargento Francisco Benavides, quien en cumplimiento de su deber (…) es atacado y fallece producto de un impacto balístico”, expresó la máxima autoridad de Carabineros.

Agregó que “hablé con su señora Carolina, deja tres hijos, una familia destruida. Quiero hacer un llamado a todos los responsables en el sistema de la persecución criminal, a que trabajemos en conjunto (…) y lograr la detención de los autores”.

Yáñez también advirtió que “este hecho no va a quedar impune. Le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados, he dispuesto duelo institucional, pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia”.

“Los carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos y seguiremos trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro querido Chile”, concluyó el general director.