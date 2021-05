Elecciones: Servel detalló cómo se resguardarán los votos durante la noche para evitar posibles fraudes

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, detalló cómo se resguardarán los votos durante la noche que deberán pasar en los locales, para evitar una posible alteración de los sufragios o incluso el robo de urnas en las elecciones de este fin de semana de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

“Una vez que se guarden las urnas en una sala y el delegado las selle, esa sala queda con control de las Fuerzas Armadas del exterior”, comenzó indicando en ADN Hoy.

“Adicionalmente, va a quedar un asistente del delegado, una persona de su equipo de trabajo, toda la noche. No podemos dejar ahí al delegado, porque tiene que trabajar al día siguiente. Y va a quedar un personal de enlace del Servel para reportar cualquier eventual anormalidad”, explicó.

Además, “los únicos que pueden permanecer en el local es un apoderado general por partido, uno por lista independiente, uno por candidato independiente y los candidatos de pueblos originarios también tienen derecho si lo quieren a dejar un apoderado”, señaló.

Por otra parte, indicó: “Para nosotros siempre es una preocupación que los vocales (de mesa) concurran y se instalen”. “Siempre es una preocupación, por eso hemos llamado a ofrecerse vocales voluntarios que lleguen antes de las 9:00 de la mañana y voten en el mismo local”, agregó.

“Otra preocupación que tenemos tiene que ver con el voto indígena, porque el procedimiento que tiene es novedoso, es primera vez que un cierto grupo de personas pueden elegir uno u otro voto, el general o el indígena. Tenemos un riesgo con este procedimiento, que voten dos veces, que no se les ofrezca o que una persona que no teniendo derecho a ese voto, o sea, que no aparece en los pueblos originarios, también se le ofrezca”, sostuvo.

Tagle también destacó que en la página web del Servel pueden revisar los candidatos para las elecciones, y también ver las papeletas.