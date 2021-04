Kinesiólogo intensivista sobre los efectos de la ventilación mecánica: “Ya con 24 horas de inmovilización comienza la degradación y atrofia muscular”

El jefe de Kinesiología de la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de la Clínica Alemana, Juan Keymer, entregó detalles de los efectos que provoca a los pacientes con covid-19 estar hospitalizados y con ventilación mecánica.

En conversación con ADN Hoy comenzó indicando que durante la pandemia “el promedio de edad de los pacientes que están hospitalizados en la UCI es entre los 48 y 49 años. Eso es muy bajo, en comparación con el año pasado, que era un promedio de alrededor de los 70 años“.

“Incluso no todos los pacientes (de covid-19) que hemos visto tienen comorbilidades asociadas, si bien son la minoría, también llegan a nuestras unidades pacientes que no siempre son hipertensos, obesos o diabéticos. También nos han llegado pacientes en plenitud de sus capacidades, que incluso hacen algún tipo de actividad física. Así y todo, nos han llegado pacientes que han terminado intubados, ventilados y por varios días“, afirmó.

“El estar en ventilación mecánica prolongada, que es lo que llamamos a ya más de 5 o 6 días, generalmente el promedio que tenemos de estos pacientes son 7 a 10 días, incluso algunos los tenemos por semanas, en los casos más graves llegan a estar meses. Obviamente la degradación muscular que llegan a tener es aberrante, por así decirlo”, sostuvo.

“Pacientes que llegan caminando y cuando salen de nuestra unidad, a pesar de que hacemos todo lo posible por movilizarlos, por nutrirlos bien, salen igual con una debilidad adquirida en UCI, que no son capaces de valerse por sí mismos y dependen de un tercero”, agregó.

Asimismo, explicó: “La relación directa que va a tener va a ser con los días de estadía que estén en la UCI. No es igual un paciente que está tres días en la UCI a uno que está dos semanas”.

“Durante el proceso de la ventilación mecánica al paciente lo tenemos que dormir profundamente, pasan a fases de sedación y lo que llamamos bloqueo muscular, en el cual el paciente no respira y toda su musculatura no se activa. Entonces, dos semanas sin que tengas una actividad consciente muscular hay una degradación que empieza… en una persona común y corriente, si tú no tiene covid, te sedan y ya con 24 horas de inmovilización comienza la degradación y atrofia muscular“, manifestó.

De igual forma, aclaró sobre el coronavirus covid-19: “Hay que tener claro que esto no es solamente respiratorio“. Donde dijo que también hay un efecto psicológico y económico. “Un dato duro que ya manejamos es que aproximadamente el 51% de los pacientes que están hospitalizados están a lo menos 1 año con licencia en sus hogares y eso no es menor”, concluyó.