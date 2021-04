Infectóloga y coordinadora del Comité de inmunizaciones: “Hay que sacar a las vacunas del centro político”

Un llamado a “sacar a las vacunas del centro político” y a dejar que los fármacos contra el coronavirus Covid-19 “trabajen”, hizo la mañana de este martes la infectóloga de la Universidad de Chile y coordinadora del Comité de vacunas e inmunización (Cavei), doctora Jeannette Dabanch, en ADN Hoy.

Esto, luego de ser consultada por los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre las asesorías de “bajo nivel” que recibiría el Presidente Sebastián Piñera, la experta indicó que “decir quién asesora al Presidente, lo desconozco”, y llamó a despolitizar el debate sobre el medicamento.

“Las vacunas no pueden estar en el centro de la polémica, ni en el centro de la política, ni en un tira ni afloja. Cómo hagan la pega las vacunas no depende de uno (…) Tenemos que sacar a las vacunas del centro político, no podemos tener a las vacunas como ningún mensaje político”, agregó.

En ese mismo sentido apuntó que son justamente las distintas vacunas las que han aportado a mejorar la calidad de vida a lo largo de la historia, y que claramente en medio de una pandemia habrá que seguir haciendo cambios. Sin embargo, el llamado que hizo fue a inocularse y a seguir cumpliendo con las medidas de autocuidado.

“Lo que quiero decir es que la vacunas hacen su trabajo, pero tenemos que ser prudentes y cautos porque estamos enfrentando un virus muy impredecible, en la medida en que nos sigamos enfrentando al virus las vacunas no hacen su trabajo (…) Vacúnese no más, eso es lo que recomiendo y no se saque la mascarilla, evite trasladarse, lo necesitamos urgente, los pacientes que hemos tratado quedan con un cansancio que podría quedar incluso de por vida”, puntualizó la doctora Dabanch.