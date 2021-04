Pensemos Chile: Jaime Mañalich, Axel Callís y Luz Poblete analizaron el panorama de las elecciones ante el alza de casos de coronavirus

Este lunes se emitió el quinto capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos sobre el panorama de las elecciones del sábado 15 y domingo 16 de mayo ante el alza de contagios de coronavirus en Chile.

En la primera parte del programa fue partícipe el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien aseguró que no es asesor del Presidente Sebastián Piñera y criticó “el nivel” de quienes le recomiendan acciones al Mandatario sobre cómo enfrentar la pandemia.

“Tengo un contacto muy alejado con él (Sebastián Piñera), hace poco más de un mes que no converso con él, lo que quiero señalar es que les ruego que no se hagan eco de chismes, yo no soy asesor del Presidente de la República ni formal, ni informalmente, y mantengo una relación fluida con el ministro Paris a quien apoyo a ultranza“, indicó.

Luego sostuvo que “mucha gente ha hablado de la inmunidad de rebaño, él (Presidente) habla de esperanza (…) Me parece que la asesoría epidemiológica que necesita el Presidente de la República tiene que ser de un nivel un poquito más elevado del que está recibiendo hoy día, considerando hoy día diversos escenarios”.

Posteriormente, participaron en el programa la secretaria general de Evolución Política (Evópoli), Luz Poblete, y el director ejecutivo de Tú Influyes, Axel Callís, quienes entregaron sus opiniones sobre el proceso de elecciones en el marco de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, Poblete manifestó que “de verdad creo, que es más una voluntad como desde las ganas, de que todas medidas que se han tomado este último tiempo, especialmente las últimas dos o tres semanas, dados además los indicadores sanitarios que no están solamente en Chile, sino que, en el mundo, estamos viviendo esta segunda ola bastante más radical de lo que nos tocó enfrenta el año pasado en el comienzo de esta pandemia. Dicho eso, creo que estas medidas, más el proceso de vacunación, pensando en que todavía quedan cuatro semanas, o sea, un mes para el 15 y 16 de mayo, yo pensaría y quisiera, en realidad, de que no fueran suspendidas“, dijo

“Pero, los expertos pueden decir otra cosa y acá como siempre la prioridad va a ser la salud de las personas”, añadió.

“Vimos lo que ha pasado recién en Perú, en Ecuador y en Bolivia, pero especialmente Perú y Ecuador que tuvieron en todo el país sus elecciones presidenciales y parlamentarios, entonces, eso es importante de analizar, de poder mirar cómo deberíamos llegar a enfrentar las elecciones del 15 y 16 de mayo”, agregó.

Por su parte, Callís afirmó que “cuando existe una percepción de riesgo como la que existe en Chile ninguna fecha va a ser buena. Entonces, la pregunta es por qué tenemos esta percepción de riesgo que no se da en otros países. Han desfilado y hay un festival de cifras con respecto a elecciones que se han hecho con pandemia, son cerca de 90, y las suspendidas son alrededor 34 o 35″.

“Yo creo que hay un problema detrás de esto, y es la hipótesis que creo que está rondando en muchas personas, es que hay una crisis de confianza tal con respecto a la autoridad, en términos de gobernanza y comunicación de lo sanitario, que genera esta sensación de crisis casi crónica o de percepción de riesgo casi crónica con respecto a la pandemia”, sostuvo.