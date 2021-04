CUT tras reunión con ministro de Hacienda por salario mínimo: “Nos parece una buena señal”

Durante la tarde de este lunes, la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, se reunión con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para abordar la negociación sobre el salario mínimo.

Tras el encuentro en el centro de Santiago, Figueroa entregó detalles del encuentro y valoró que haya participado el jefe de la billetera fiscal y no el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

“Nosotros hemos reafirmado nuestra propuesta y nuestras demandas como movimiento sindical en torno a la renta básica de emergencia, el debate sobre un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza y la necesidad de congelar el precio de los alimentos como un elemento clave también a la hora de pensar, en el aumento o el excesivo aumento al costo que han vivido los trabajadores y las trabajadoras, en una pandemia donde han sido principalmente los trabajadores y trabajadores las que han debido poner el hombro para sortear las dificultades y las crisis que, evidentemente, nos parece que hoy ya no es el tiempo de seguir cuidándole el bolsillo a los empresarios. Llegó el minuto de que ellos se pongan con Chile, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido”, detalló.

“Entendemos que ha habido políticas del Estado, IFE y otras, que son apoyos de las arcas fiscales, de todos los chilenos y chilenas para sortear esta crisis. Sin embargo, en materia del pago de salarios, han sido nuestras cuentas individuales del Seguro de Cesantía lo que ha venido a subsidiar a los empresarios, y en los retiros del fondo de pensiones – el 10% – que también ha sido una política del subsidio finalmente para quienes no han querido ponerse con Chile. Eso ha sido un tema que hemos puesto en especial énfasis”, agregó.

Luego Figueroa anunció que “vamos a sostener una próxima reunión y esperamos también poder avanzar en materia de aspiraciones, tal cual lo hemos señalado hasta ahora”.

“Nos parece una buena señal”

La presidenta de la CUT también dijo que “uno tiene que señalar y saludar es que efectivamente tuvimos como contraparte al Ministerio de Hacienda y no al Ministerio del Trabajo, porque nosotros lo expresamos. A nosotros no nos parece ni vamos a reconocer como interlocutor a Patricio Melero desde el Ministerio del Trabajo, y que hoy no hayan estado en esta reunión nos parece que es una buena señal para poder ir construyendo disposiciones a un diálogo que solo será fructífero en la medida en que podamos avanzar en las demandas que hemos puesto sobre la mesa, pero para eso todavía tenemos que seguir dialogando con el Ejecutivo”.

Situación de las pymes

Finalmente, Figueroa manifestó que respecto a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) van a dialogar sobre el tema.

“Nosotros hemos expresado total disposición, esperamos que con todas las organizaciones y no solo con Conapyme, sino que también con Unapyme y otros, pero además le hemos solicitado al ministro que se puedan clarificar los datos. Porque una cosa es una pyme en función de la cantidad de trabajadores contratados, otra cosa es una pyme respecto al volumen de venta, esos son datos económicos, son datos del Servicio de Impuestos Internos que a nosotros nos parece que es necesario e importante también revisar”, enfatizó.

“De lo contrario podemos caer en el absurdo de que al final del día terminemos subsidiando a pymes que no son reales, donde al final lo que ocurre es que tú tienes a un familiar a cargo de un RUT, otro a cargo de otro RUT, y, por lo tanto, en realidad son pequeñas empresas pero que todas en conjunto responden a un mismo empleador detrás, y eso sí que nos parece a nosotros que sería en extremo de abusivo”, concluyó.