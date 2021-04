Presidente del Colegio de Profesores refutó al ministro Figueroa: “Ha estado tratando de dar a conocer una realidad que no existe”

El pasado miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, defendió la reapertura de los colegios en marzo, y apuntó a que los establecimientos municipales reabrieron en menor cantidad, debido a “factores políticos”.

En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, en conversación con Ciudadano ADN se refirió a los dichos del jefe la cartera de Educación.

“Lamentablemente, el ministro ha estado tratando de dar a conocer una realidad que no existe y no se logra dar cuenta desde los hechos concretos y reales”, expresó Díaz.

A su vez, el presidente gremial refutó las declaraciones de Figueroa, señalando que “la decisión de los sostenedores municipales, de no abrir sus establecimientos, se basa en el cuidado de la población, de los estudiantes, y de las comunidades escolares“.

“Los alcaldes tienen una relación muy cercana con los apoderados, y por tanto, con mucha claridad sabían que los padres no iban a enviar a los niños a la escuela, dada las condiciones de pandemia, por tanto, no tiene ninguna lógica lo que el ministro trata de explicar, porque no se condice con la realidad. Eso no es efectivo, no tiene que ver con razones políticas”, agregó Díaz.

En tanto, el presidente del Colegio de profesores criticó la decisión de las autoridades de reabrir establecimientos no esenciales.

“Uno no logra entender cómo no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Hoy tenemos niveles de contagios superiores a los que teníamos el año pasado, y la lógica de las autoridades ha sido hacernos creer que las medidas que han tomado no son focos de contagios“, enfatizó.

“Con la apertura de las escuelas, los casinos, los aeropuertos y los malls tenemos la situación de contagios de hoy”, concluyó Díaz.