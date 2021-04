Paris por disminución de vacunados con primera dosis: “La gente no se convoca o no se le llama, para eso existe un calendario”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la diminución de personas vacunadas con la primera dosis del fármaco contra el coronavirus y señaló que “la gente no se convoca o no se le llama, para eso existe un calendario”.

Al respecto, el secretario de Estado argumentó durante el reporte de la pandemia de esta jornada que “el ritmo de la vacunación se mantiene en aproximadamente más de 200 mil personas al día, de lunes a viernes, obviamente, no sábado y domingo, y se está privilegiando fundamentalmente colocar la segunda dosis”.

“En primera dosis tenemos una cantidad menor diaria y en segunda dosis casi el doble de lo que se coloca en primera dosis, porque como todos sabemos es muy importante colocar la segunda dosis, ya que después de los 14 días se obtiene la inmunidad”, agregó.

Sin embargo, el ministro fue enfático en indicar que “la gente no se convoca o no se le llama, específicamente, para eso existe un calendario. La gente ve en el calendario la edad que tiene y la fecha que le corresponde, y obviamente que nosotros no los podemos forzar a ir a vacunarse”.

“Obviamente como la vacuna es gratuita y voluntaria hacemos un llamado permanente a que la gente se vaya a vacunar, pero nosotros no fijamos cuotas de vacunas o de población a vacunar. Llamamos libremente por edades”, precisó.

Finalmente, el ministro dijo que “un punto importante es que la vacuna es voluntaria, la gente acude de forma voluntaria. Si en el pasado acudían muchos más, es porque los adultos mayores fueron mucho más propositivos, fueron mucho más colaboradores y acudieron en masa”.

“Entonces, si ha bajado la cantidad de gente que se quiere vacunar, no es porque nosotros no queramos vacunar, cómo no va a querer el Gobierno y el Minsal que se vacunen, es porque no están concurriendo. Entonces el llamado es que vacunen para evitar que se enfermen”, concluyó.