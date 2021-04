Dr. Said sobre la pandemia en Chile: “Es probable que dentro de las próximas dos semanas se esté dando el peak de contagios”

El máster en Salud Pública y médico internista del Hospital Sótero del Río, Dr. Juan Carlos Said, se refirió a la actual situación de la pandemia por el coronavirus Covid-19 en el país.

Tras alcanzar los más de 8 mil casos nuevos de Covid-19, el especialista comenzó señalando en ADN Hoy: “Es probable que dentro de las próximas dos semanas, es decir, hoy y los próximos 14 días se esté dando el peak de contagios. Sin embargo, es bien difícil precisarlo ahora y hay que ir evaluándolo en base a estas dos fuerzas que están compitiendo: por un lado es la vacunación que está avanzando de forma acelerada, pero por otra lado, un virus que ya ha contagiado a muchas personas” y que es más fácil que se multipliquen.

Asimismo, destacó: “Dentro de las dos semanas, aunque nos mantengamos en el mismo número de casos o haya un modesto descenso, el número de hospitalizados va a seguir aumentando, porque hay un desfase entre que una persona se enferma y se hospitaliza”.

“No quedan camas, esa es la verdad. Las camas están ocupadas y el sistema está funcionando a 400%, acá no debería informarse un 96%, se está trabajando con cuatro veces las camas críticas que tiene el sistema basalmente, de esas camas tampoco nos quedan. El mismo reporte del gobierno dice que se están hospitalizando 50 personas por día y que de esas camas convertidas nos quedan 189. Entonces, estamos hablando potencialmente que los pacientes que se van a hospitalizar el viernes o sábado no tienen donde hospitalizarse”, detalló.

Factores que influyeron en el aumento de contagios

Sobre las causas que provocaron la actual situación sanitaria en el país, afirmó que no hay solo una, pero indicó: “Nos estamos enfrentando a una situación más grave que en la primera ola producto de que hay variantes, como las de Reino Unido o Brasil, que han demostrado ser más contagiosas, y por esa vía, incrementar el riesgo de mortalidad, al incrementar más fácilmente los sistemas hospitalarios”.

De igual forma, sostuvo: “A diferencia de la primera ola, se están afectando pacientes más jóvenes, eso también ha hecho que a pesar de que hemos vacunado a muchos adultos mayores, hoy en día está aumentando el número de hospitalizados jóvenes, y eso ha sido un problema”.

Dentro de otros factores, dijo: “Probablemente influyó mucho la comunicación de riesgo. Si uno escuchaba muchas declaraciones a comienzos de marzo y finales de febrero parecía que la pandemia se había acabado. Acá estamos hablando de abrir los gimnasios, los casinos y con una diferencia de menos de 30 días. Estamos en una situación en que nos están diciendo: ‘Mira, todo Santiago vuelve a Fase 2’, y una semana después a Fase 1″.

“Entonces, claramente hubo una autoridad que no previó algo que muchos especialistas advirtieron: que está crisis estaba lejos de estar resuelta y que había que comunicar una situación de riesgo adecuada a la población y decirles que hasta que no hubiera un número significativo de personas vacunadas no podíamos decir en ningún momento que está crisis se acabó. En esa comunicación de riesgo también hubo probablemente algo que incidió en la población a descuidarse”, agregó el Dr. Said.

“La trazabilidad nunca despegó”

Por su parte, dentro de las otras causas que han provocado la crisis, aseguró: “La trazabilidad nunca despegó. Hoy día en Santiago se están ubicando dos contactos por enfermo. Nunca hubo un número de personas aisladas en residencias sanitarias, entonces hay que decirlo: la medida esencial para el control de la pandemia nunca despegó en forma efectiva“.

También declaró que actualmente no hay “ninguna” capacidad para hacer trazabilidad. “Hoy en día con 8 mil casos al día, si tuviéramos que trazar a cinco contactos tendríamos que ubicar a 40 mil contactos al día, o sea, el sistema está absolutamente sobre pasado. Desgraciadamente cuando hubo menos casos tampoco se pudo hacer esto en forma óptima”, expuso.

Según expresó, habían recursos destinados a esto, pero se retiraban cuando bajaban los contagios. “El gobierno nunca se jugó completamente por la trazabilidad. En ese sentido, yo creo que hubo mucha confianza en la vacuna“, opinó el Dr. Said.

“Sobre todo con el tema de las nuevas variantes, nos enfrentamos a un escenario de bastante incertidumbre y creo que en ese sentido, el gobierno debería no tratar de repetir los mismos errores en los próximos seis meses“, concluyó.