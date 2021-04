Ministro Delgado y controles: “No podemos tener un fiscalizador por cada chileno o chilena”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este sábado al aumento de casos de Covid-19 en el país, las fiscalizaciones que se han realizado durante Semana Santa y la alta cifra de vehículos retornados en las carreteras por no contar con los permisos.

Según indicó el secretario de Estado, citando el registro de Carabineros, más de 5 mil personas han sido devueltas por no tener los documentos respectivos.

“Sabemos que las estadísticas pueden decir muchas cosas con respecto a la movilidad, pero lo cierto es que estamos en un momento complejo, en el cual el contagio y la movilidad de la carga viral es importante”, remarcó Delgado.

En ese sentido, el ministro hizo un llamado a que “más allá de la fiscalización, seamos cada uno de nosotros quienes tomemos las decisiones, no para hacerle caso o no a una autoridad o persona que aparezca en la televisión diciendo que sí o no podemos movernos o salir. La decisión tiene que ser en base a nuestra salud, a la salud de nuestra familia“.

Agregó que “si algo hemos aprendido en este año de pandemia es que efectivamente este es un virus dinámico, que está afectando a distintos grupos etáreos. (…) A las personas jóvenes les ha costado más, hay que hablarles también en otra frecuencia, en otro lenguaje“.

Delgado también señaló que “¿ustedes se imaginan cómo estaríamos si no hubiésemos avanzado en el proceso de vacunación como se ha avanzado? Lo digo porque a ratos pareciera ser que el esfuerzo que se ha hecho como país en avanzar rápidamente ha sido un esfuerzo en vano. Ese esfuerzo no está permitiendo hoy día que las personas mayores no se contagien a los ritmos que se estaban contagiado hace unos meses atrás”.

Consultado sobre las nuevas restricciones que regirán a partir del lunes, el titular de Interior subrayó que “hay una verdad que también es insoslayable: no podemos tener un fiscalizador por cada chileno o chilena“.

“Aquí, más allá que cada medida del Gobierno tiene reacciones, estas últimas medidas tuvieron muchas reacciones, muchos gremios, muchas personas que se sienten limitadas… el Gobierno tiene la obligación de cuidar a la población y en este año de pandemia así lo ha hecho. Estas medidas ponen en el centro a la persona y su salud. No podemos poner en el centro otro tipo de intereses”, remarcó.