Se endurecen medidas: reducen permisos de desplazamiento y toque de queda será a las 21:00

Previo al informe Covid-19 de este jueves, el gobierno anunció el endurecimiento de las medidas para enfrentar la pandemia, en un escenario donde el sistema de salud se encuentra al borde del colapso y los casos siguen aumentando.

De esta manera, el ministerio de Salud, junto al ministro Vocero Jaime Bellolio y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunciaron que se decretará un nuevo cambio en el horario del toque de queda, pasando a las 21:00 horas.

De la misma manera, se restringieron los permisos de desplazamiento a dos semanales. Si ambos se utilizan entre lunes y viernes, no existirán permisos para el sábado y el domingo.

Además, las autoridades decidieron el cierre de las fronteras por los próximos 30 días: se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril. En caso de situación extraordinarias, solo se pueden entregar razones fundadas, como relevancia para el país, razones humanitarias, vinculadas a esenciales de salud, o por no retorno.

También, se prohibe por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes. La única excepción serán aquellos que no estén en la lista de países de la OMS que no tengan transmisión comunitaria. Quienes tengan una urgencia que los obligue a venir a Chile, tendrán que ser autorizados por la autoridad consular chilena en el país de origen, teniendo que cumplir criterios sanitarios fundados emitidos por la autoridad sanitaria.

En cuanto a los camiones que ingresan por las fronteras terrestres, se exigirá PCR negativo de 72 horas previas, además de exámenes aleatorios. En el caso de que algún chofer de positivo al examen de Coronavirus, deberá ingresar a una residencia sanitaria y la empresa transportista tendrá que hacerse cargo de la operación de la carga y del camión.

Estas medidas comienzan a regir desde este lunes 5 de abril a las 5 de la mañana.