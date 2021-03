Pensemos Chile: ¿Debería estar considerada la salud mental en la nueva Constitución?

Este lunes se emitió el tercer capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos sobre la salud mental en el país y si el tema debería estar considerado en la redacción de la nueva Constitución.

Al respecto, psicóloga y magíster en psicoanálisis Constanza Michelson precisó que “yo entiendo que desde el punto de las políticas públicas hay algo que se llama salud mental y que hay algo que es un campo de la existencia, que es un campo existencial, que, además de las enfermedades mentales, que deben ser tratadas de manera sanitaria, pero no hay que reducirlo a eso.

“Es decir, la existencia bajo el modelo, absolutamente tomada desde el modelo sanitario, estamos perdidos. Ahí es donde viene el empastillamiento generalizado y no alcanzamos a ver lo que la condición humana requiere efectivamente para estar mejor”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, explicó que, respecto a la normativa, “en términos generales, la Organización Mundial de la Salud lo que ha tratado es de lograr mostrar que aquí hay un estigma tan grande y una forma de ningunear y tratar de abordarlo que finalmente los países no lo hacen”.

Bajo ese punto, el especialista expresó que “un ejemplo súper concreto es que nosotros tenemos clínicas y hospitales en Chile que no tienen área de salud mental, cosa que no pasaría con ningún área de ningún hospital y clínica con cardiología. Entonces, lo que se busca es el reconocimiento de este bienestar, que no solamente es el sanitario, es más amplio”.

Finalmente, Paulo Egenau, director social nacional de Hogar de Cristo, manifestó que, en relación a la mesa de trabajo sobre salud mental que encabezó el Gobierno, y de la cual fue parte, “nosotros no hemos sabido qué pasó con todas propuestas que hicimos”.

“Al menos, en mi mesa, la propuesta que hicimos fue que se implementara en Chile una política nacional de salud mental participativa y con raíz comunitaria. No tenemos una política de salud mental, tenemos planes que se cambian, se le ponen un poco de lucas, dependiendo del gobierno de turno y la prioridad que este gobierno le quiera dar”, concluyó.