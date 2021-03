Felipe Alessandri: “Yo hubiese decretado Cuarentena en la RM completa, porque así la fiscalización es más rápida”

El candidato a la relección de la alcaldía de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la situación de la comuna, la que volvió a Cuarentena este sábado 20 de marzo, tras el aumento de casos de Covid-19.

“Es complejo. El año pasado tuvimos una cuarentena más larga que la de Wuhan. La situación a nivel nacional creo que está muy compleja y la Metropolitana para qué decir”, sostuvo en Ciudadano ADN.

“Hay cansancio, hastía, he estado conversando harto con vecinos y ya no dan más. También hay una situación que yo he tildado de hambre en la comuna, porque llevamos un año, sumando el estallido social, que también nos sigue pegando y pegó muy fuerte, entonces hay mucha Pyme que ha debido bajar su cortina, hay mucho adulto mayor muy complicado, sigue estando muy complicado, sobre todo para la población migrante”, expuso.

En la comuna, dijo que “el proceso de vacunación ha sido impecable (…) pero respecto al encierro propiamente tal, ha costado mucho, porque hay poca fiscalización“.

Sobre el retroceso a la etapa 1 del Plan Paso a Paso de Santiago, pero no de comunas colindantes como Recoleta y Providencia, señaló: “Yo entiendo la razón médica, que la positividad en esas comunas y en Las Condes todavía está bajo el promedio nacional, pero si somos prácticos, en materia de fiscalización es mucho más complejo. Es mucho más fácil decir: ‘Vamos la región Metropolitana completa'”.

“Este es un último esfuerzo entre todos. Si hubiese dependido de mí, yo hubiese decretado Cuarentena en la Región Metropolitana completa, porque así la fiscalización es más rápida“, sentenció.

“En la situación actual, en términos prácticos la cuarentena total de la región es lo más conveniente y la gente lo va a entender, si los números hablan por sí solos, estamos con una positividad altísima, estamos ya en el dilema de la última cama, y en esto lo único que vale es un esfuerzo colectivo“, concluyó.