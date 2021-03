Senadora Provoste: “No podemos seguir viviendo crisis sanitarias y sociales donde la única solución sean ocupar los ahorros individuales”

La presidenta de la Cámara Alta, la senadora Yasna Provoste, aseguró en ADN Hoy que es necesario pensar el “diseño de las ayudas sociales” para lograr bajar la movilidad y los contagios de covid-19.

“Si no somos capaces de pensar el diseño de las ayudas sociales, no vamos a disminuir la movilidad, no vamos a disminuir los contagios, y vamos a seguir tensionando no sólo nuestra red de salud, sino también toda nuestra reactivación económica“, dijo.

La militante de la DC afirmó que propusieron al Presidente Sebastián Piñera “legislar para contar en nuestro país con una renta básica universal, que permita dar certidumbres a las familias, simplificar un proceso y asegurar dignidad a las personas”.

En ese sentido, lamentó que en el Parlamento se sigan gestionando proyectos para retirar dinero de los fondos de las AFP o surjan propuestas como la del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de usar los fondos del Seguro de Cesantía.

“No podemos seguir viviendo crisis sanitarias y sociales donde la única solución sean ocupar los ahorros individuales, ya sea de la cuenta previsional o de la cuenta de cesantía”, dijo.

“Lo que nosotros realmente queremos empujar es que nuestro país pueda contar con una renta básica universal, que de certezas, que se haga cargo del drama que hoy día viven miles y miles de familias“, agregó.