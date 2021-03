Ministro Paris desmintió a autoridades de Osorno y las instó a decir “por qué no quieren vacunar” contra el Covid-19

Un molesto ministro de Salud, Enrique Paris, desmintió la mañana de este viernes a las autoridades de la municipalidad de Osorno, que anunciaron la suspensión de la vacunación contra el coronavirus Covid-19, asegurando que no había dosis suficientes para continuar con la inoculación.

En ese mismo sentido, instó a las autoridades locales a decir “por qué no quieren vacunar”. “Insto a este señor, que es la segunda vez que da la misma información que no tiene vacunas, que o corrija esa información o aclare a la población de Osorno por qué no quiere vacunar, porque estoy pensando que no quiere vacunar a las personas teniendo toda la posibilidad de hacerlo“, señaló.

La polémica por la aplicación del fármaco en esa ciudad de la Región de Los Lagos se conoció durante la mañana, luego que se viralizara un mensaje publicado en la cuenta en Twitter del municipio, asegurando que el proceso se reanudaría el lunes 22 de marzo.

Seremi investigará lo sucedido

Por su parte, el Seremi de Salud de Los Lagos, Alejandro Caroca, también desmintió la información de la municipalidad y junto con explicar que hay un stock suficiente de medicamentos para continuar con la vacunación, anunció una investigación para determinar lo ocurrido.

“El municipio se ha negado a continuar con el proceso de vacunación de su población anunciando un supuesto quiebre de stock, tal quiebre de stock no es efectivo (…) Se les informó además que el día de hoy se les entregaría un gran stock de vacunas, aprovecho de informar a la población que en nuestro centro, en Osorno, de almacenamiento de vacunas tenemos sobre 19 mil 200 dosis”, dijo la autoridad.

A esto agregó que “nos parece una irresponsabilidad inexcusable de parte del municipio en la entrega de información alejada de la realidad y por sobre todo por la denegación de la vacuna a la población de Osorno por varios días. Hemos instruido para tomar todas las medidas que sean necesarias desde el aspecto sanitario como jurídico“.