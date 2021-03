¿Cuarentena total para toda la RM?: Ministro de Salud no descartó la medida, pero aseguró que “no es la solución”

“Nosotros nunca hemos pensado que la cuarentena total es una solución“, aseguró durante la mañana de este miércoles durante una actividad el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado sobre la posibilidad de que toda la Región Metropolitana (RM) pueda retroceder a la fase 1 del Plan Paso a Paso debido al aumento de casos de coronavirus Covid-19 y la alta ocupación de camas críticas en el sistema de salud.

Pese a haber asegurado, en la misma línea en la que lo dijo más temprano en radio Concierto que “la cuarentena total no es la solución para nada“, Paris no descartó que se pueda tomar la medida luego de analizar una serie de datos que incluyen otras variables además de la alta ocupación de las unidades de pacientes críticos.

“No se toma en cuenta solo la ocupación de camas en el Paso a Paso, si es necesario llegar a una cuarentena total es una decisión muy difícil (…) Las cifras están en aumento pero no es el único factor el aumento en la ocupación de camas, nos preocupa enormemente la ocupación de camas, pero no es el único factor”, indicó.

Respuesta al Colegio Médico

El titular del Minsal también fue consultado sobre los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien más temprano dijo en radio Futuro y otras emisoras que la cuarentena total en la RM “es una de las pocas alternativas que le queda a la autoridad. Esta ola puede dejar un número importante de nuevos fallecidos. Si colapsa la red sanitaria no solo la RM va a tener que cerrar, sino también gran parte de las otras regiones”.

Al respecto, dijo que “estamos muy preocupados, pero no se toma en cuenta solo la ocupación de camas. En medicina no se puede hacer un solo pronóstico, si tenemos esos datos que confirman una situación muy delicada tomaremos la media acorde a la situación. Pero no hemos tomado una decisión de cuarentena en el país ni la vamos a adelantar, porque las cifras están en aumento pero no es el único factor la ocupación de camas”.

En tanto, este jueves nueve comunas de la RM y otras 19 del resto del país volverán al confinamiento total, debido al significativo aumento de contagios de coronavirus después de las vacaciones de verano.