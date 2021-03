Presidente de la Sochimi por plan Paso a paso: “Sin duda que el tema sanitario está haciendo agua”

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, que la variable sanitaria del plan Paso a paso “está haciendo agua” y expresó que “uno pide (al Gobierno) ahí cierta coherencia en lo que se refiere a las decisiones“.

En entrevista con La Prueba de ADN, y tras ser consultado por los cuestionamientos que el Colegio Médico (Colmed) hizo respecto a la medida impulsada por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile, Acuña dijo que “según criterios del plan Paso a paso, probablemente, por solo la ocupación de camas críticas buena parte de la población chilena debería estar en cuarentena“.

Sin embargo, aclaró que “uno entiende ciertas flexibilidades en relación a la actualidad, todo lo que tiene que ver la realidad social-económica, pero no hay desconocer que el tema de camas es fundamental en todo el manejo de la pandemia, porque, evidentemente, es la oportunidad de que las personas graves se puedan atender”.

“Por lo tanto, uno pide ahí cierta coherencia en lo que se refiere a las decisiones del plan Paso a paso con lo que es el aspecto sanitario. Me imagino que el Gobierno tiene que discutir muchas variables, entre ellas sociales, económicas, bueno, en este caso, las elecciones, pero sin duda que el tema sanitario está haciendo agua y eso también hay que considerarlo”, agregó.

Ocupación de camas UCI

Por otra parte, el presidente de la Sochimi se refirió a la situación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que están siendo utilizadas por pacientes con y sin coronavirus en el país, y señaló que el alto nivel de ocupación es relativamente igualitario en todo el territorio.

“Tenemos una ocupación alta de 94%-95% que se ve más o menos pareja en casi todas las regiones. Yo diría que no es que hay alguna zona en especial, tal vez hay un par de regiones que tiene menos ocupación, pero que han sido históricas, por ejemplo, Coyhaique o Atacama, pero el resto está más o menos sobre el 90% en una situación que tal vez no es tan novedosa en términos de las UCI chilenas, pero sí de lo que ha sido el rápido aumento de la demanda de camas por pacientes Covid-19 con una mantención estable más o menos de los pacientes no Covid-19″, expresó.

“Es decir, vamos sumando mucho Covid-19 sin desocupar no Covid-19, eso ha sido bien preocupante y es lo que se ha mantenido muy claro en la tendencia en las últimas semanas”, explicó.

Finalmente, el especialista dio a conocer que dicha tendencia de ocupación “tiene que ver con la cantidad de casos diarios que, obviamente, no han bajado, todo lo contario, han ido subiendo y eso tiene repercusión, porque siempre hay un porcentaje de esos casos diarios que al cabo de 10 días aproximadamente requieren hospitalizarse”.

“Entonces, eso ha significado que desde, más o menos, enero hasta ahora hemos aumentado cerca de 900 camas necesariamente por el aumento muy marcado de pacientes Covid-19 que, en un principio, al iniciar esta segunda ola, eran un 35% de los pacientes UCI y actualmente son el 70%”, concluyó.