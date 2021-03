Director ejecutivo de Chile 21: “El Gobierno ha abusado del estado de excepción constitucional para usarlo como un tanque de oxígeno para poder gobernar”

El exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y actual director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, afirmó que el estado de excepción constitucional está siendo mal utilizado por el gobierno.

En conversación con ADN Hoy, se refirió al aumento de los crímenes y delincuencia en el país, y señaló que actualmente hay una “crisis de seguridad pública“.

Además, destacó que la pandemia “ha significado que particularmente en los territorios donde el Estado no ha llegado o lo ha hecho de forma insuficiente, ha crecido la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, generando también un impacto en territorios vecinos, las mismas grandes ciudades”.

“El mismo Ministerio Público recuerda que en comunas de la zona sur de Santiago los homicidios no han aumentado en un 29%, sino en un 80%”, indicó.

Abuso del estado de excepción constitucional

Asimismo, sostuvo: “Mi opinión es que el Gobierno ha abusado del estado de excepción constitucional para usarlo como un tanque de oxígeno para poder gobernar“.

“Si es que el Presidente no contara con estas herramientas hoy en día la verdad es que no podrían hacer nada (…) es triste reconocer que no podrían gobernar“, manifestó.

“El problema de fondo es cuando un gobierno tiene una incapacidad de hacer un trabajo, como es la protección de las personas, que es la principal responsabilidad que además recae sobre el Estado, y tiene que recurrir al engaño de tener que usar un mecanismo y una herramienta constitucional que fue permitida, al menos por la Cámara de Diputados ayer, y ojalá que el Senado ponga alguna restricción hoy día, para enfrentar una pandemia“, declaró.

“Yo espero que el Senado exija una rendición de cuenta en que el Gobierno tenga que clarificar el por qué la excepcionalidad constitucional es beneficiosa para seguir bajando los casos de coronavirus en el país y poder llegar con asistencia a las personas, pero al mismo tiempo una especie de compromiso y claridad respecto a que el gobierno no va a seguir abusando de éste para incluso militarizar zonas como La Araucanía. Cuando tú avanzas con presencia militar para enfrentar los desafíos de seguridad pública, toda la evidencia mundial te muestra que después es muy difícil retroceder”, destacó Vergara.

De igual forma, dijo: “Lo que estamos enfrentando, que es parte del otro elemento de esta grave crisis de la seguridad, es que estamos enfrentando una incapacidad del gobierno de gobernar, o sea, hay un grado de desgobierno tal que el gobierno no puede hacer su trabajo, pero por otro lado, institucional fundamentales para la democracia como las policías hoy están pasando por su peor punto de credibilidad y legitimidad“.

Debido a esto, expuso: “Creo que no podemos implementar ninguna política pública mientras tengamos una policía que es incapaz de hacer su trabajo, que es criticado porque el trabajo cuando muchas veces lo hace, lo hace con brutalidad policial y violando los derechos humanos, que no es creíble, que no es legítima”.

“La solución es que el gobierno entienda que tiene que volver a gobernar, que tenga el coraje para terminar con el show y pirotecnia de presentar medidas populistas de mano dura aumentando penas, como si eso tuviese algún impacto, y entender que lo que tiene que volver es tener mayor inteligencia, recuperar la confianza de las policías para que puedan hacer su trabajo, definir estrategias” e intervenir los barrios, opinó Vergara.

“Lo que tiene que hacer el gobierno es actuar, pero no puede actuar poniendo la pistola sobre la mesa y tratando de espantar a los delincuentes aumentándoles las penas, porque eso no funciona”, concluyó.