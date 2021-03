Hijo de tío abuelo de Tomás Bravo: “Mi papá está muy arrepentido de haberlo dejado ahí en ese momento, está destrozado”

Luego que la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó que Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, deba ir a prisión preventiva, por “falta de antecedentes” que lo inculpen como autor la muerte del niño de tres años, su hijo, Jorge Escobar Hermosilla, entregó detalles sobre el estado anímico e intenciones mientras que se desarrolla la investigación. Además, criticó duramente el trabajo de la Fiscalía.

En primera instancia, Escobar Hermosilla informó que su padre “se siente culpable solamente por dejarlo donde estaba. Él está muy arrepentido de haberlo dejado en ese momento ahí, está destrozado mi papá, no tiene palabras”.

Luego, el hijo del tío abuelo de Tomás, expresó que “el trabajo de la Fiscalía aquí ha sido horrible” y duramente manifestó que “el fiscal habló puras estupideces, en realidad no tenía prueba, no tenía nada (para inculparlo)”.

Escobar Hermosilla también comentó que “mi prima (la mamá de Tomás) lo ha defendido en todo momento. Igual, obviamente, tenía un poco de rabia por lo que pasó, pero lo ha defendido y está de parte de su tata”.

“Mi papá lo único que quiere es llegar a ella para verla, para conversar con ella”, agregó.

Finalmente, el hijo del tío abuelo de Tomás, dio a conocer que “él no se va a ir a Arauco, él va a estar en otra parte por un tiempo. Él quiere volver a su casa, pero le hice entender que no fuera porque hay gente que todavía tiene la cabeza muy dura que no le cabe todavía la verdad”.